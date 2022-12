Nach Michael Patrick Kelly und Tom Odell steht nun auch der dritte Act fürs Schlossgarten Open Air 2023 in Tettnang fest: Wie Veranstalter Vaddi Concerts am Mittwoch bestätigte, wird die französische Sängerin und Liedermacherin Zaz am 13. Juli 2023 am Bodensee auf der Bühne stehen.

Neben ihren größten Hits wie „Je veux“, „On ira“, „Éblouie par la nuit“, „Que vendra“ und „Serendipia“ können sich die Konzertbesucher nach Angaben der Veranstalter über Songs aus dem fünften Studioalbum „Isa“ freuen.

Bodensee Tschüss, #Friedhofshafen! Mit dieser neuen Open-Air-Reihe soll der Festivalsommer ein Erfolg werden Das könnte Sie auch interessieren

Zaz stellte das Album im Frühling des Lockdowns 2021 zusammen. Dafür arbeitete sie mit dem holländischen Produzenten Reyn zusammen. „Sie nahmen sich die Zeit, jedem Song eine bestimmte Farbtönung zu verleihen, mit einer Stimme, die keiner Erklärung bedarf, so lebendig wie berührend, und immer mit richtigem Ton. Texte, die den Zuhörer direkt ansprechen, zugleich persönlich und intim für diese vollendete Interpretin“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Bodensee Silbermond, Sarah Connor, Lea und Lotte: Diese Konzerte rund um den See stehen für 2023 schon fest Das könnte Sie auch interessieren

Vorverkauf läuft bereits

Im Rahmen der aktuellen Tour von Zaz erwarte die Besucher eine „seltene, energiegeladene Show, positiv und generös, die uns lächeln lässt, uns ‚de la joie et de la bonne humeur‘ bringt“. Der Vorverkauf der Karten für 57,50 Euro läuft bereits.