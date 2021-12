Wie das Landratsamt in seinem Corona-Wochenrückblick mitteilt, sind dem Gesundheitsamt von Dienstag, 14. Dezember bis einschließlich Montag, 20. Dezember 782 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. In der Vorwoche hatte dieser Wert bei 971 gelegen.

Acht weitere Todesfälle binnen einer Woche

Als akute Infektionsfälle galten am Montag 1392 Personen und damit 486 weniger als noch in der Vorwoche, informiert die Behörde weiter. Auch bei den stationär in den Kliniken im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19 behandelten Patienten gab es einen Rückgang: 34 meldete das Landratsamt für Montag, 20. Dezember. Zu Beginn der Vorwoche waren es 52 gewesen. Acht Menschen im Landkreis starben in den zurückliegenden sieben Tagen an oder mit Covid-19.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner wurde in der zurückliegenden Woche vom Landesgesundheitsamt mit 395,1 am Dienstag veröffentlicht (Vorwoche: 605,8). Am Montagnachmittag meldete die Behörde für den Landkreis einen Wert von 352,5.

Wie bereits in der Vorwoche wurden im Bodenseekreis in den zurückliegenden sieben Tagen erneut fast 20.000 Impfungen in Arztpraxen und in den Impfstützpunkten verabreicht. Laut Landratsamt waren es 19.841. Hinzu kommt die Impfleistung der Kliniken, Betriebsärzte, mobilen Impfteams und weiterer Hilfsorganisationen. Dazu liegen dem Landratsamt laut Mitteilung allerdings keine Statistiken vor.

Impfungen für Kinder unter 12 Jahren werden im Bodenseekreis aktuell nur in Arztpraxen angeboten.