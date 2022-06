Ab der zweiten Märzhälfte bewegten sich die Corona-Infektionszahlen im Bodenseekreis nahezu konstant nur in eine Richtung: nach unten. Aktuell ist allerdings eine Tendenz in die Gegenrichtung auszumachen. Wie in ganz Baden-Württemberg steigt die Sieben-Tage-Inzidenz – die Zahl der binnen einer Woche registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner – wieder. Am 13. Mai lag sie den Veröffentlichungen des Landesgesundheitsamts zufolge bei 364, Ende Mai bei 119 und am Montag, 13. Juni bei 315.

Knapp 600 Infektionsfälle binnen sechs Tagen

Das Landratsamt meldet in seinem wöchentlichen Überblick zum zweiten Mal in Folge eine steigende Anzahl an Corona-Infektionen. Von Mittwoch bis einschließlich Montag, 8. bis 13. Juni wurden dem Gesundheitsamt demnach 597 neue Infektionsfälle gemeldet, vom 31. Mai bis 6. Juni waren es 380 Fälle gewesen, in der letzten Maiwoche 302.

Nur geringfügige Veränderungen gab es zuletzt bei der Anzahl von Patienten, die in den Kliniken im Bodenseekreis stationär im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt werden. Elf Patienten sind es aktuell (Stand: 13. Juni). Darüber lag die Zahl dem Dashboard des Landratsamts zufolge zuletzt Ende Mai mit 13 Patienten. In den vergangenen beiden Wochen wurden im Bodenseekreis keine Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Die Anzahl der als akut infiziert geltenden Menschen weist das Gesundheitsamt nicht mehr aus. Dieser errechnete Wert habe für die Lagebeurteilung und Steuerung keine Relevanz mehr, hatte die Behörde Ende Mai mitgeteilt.