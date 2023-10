Die Messe Friedrichshafen kommt mir ihrem einstigen Flaggschiff Interboot auch mit der 62. Ausgabe nicht an ihre frühere Ausstrahlung heran. Nach letztmals neun Tagen ging die internationale Wassersport-Ausstellung am Sonntag mit 41.200 Besuchern zu Ende. Das sind knapp 20 Prozent weniger als im Vorjahr (49.800) und nur rund die Hälfte von vor der Pandemie. 2019 zog die Messe noch 83.300 Besucher an. Laut Schlussbericht sei der Publikumsverkehr „konjunktur- und wetterbedingt nicht ganz so hoch wie im vergangenen Jahr“ gewesen.

Messe zeigt sich trotzdem zufrieden

Nach Ansicht von Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann habe die Interboot erneut gezeigt, wie beliebt das Thema Wassersport in der Vierländerregion sei. „Trotz aktuell herausfordernder Wirtschaftslage freuen wir uns über viele positive Rückmeldungen“, bilanziert er laut einer Pressemitteilung. Die große Mehrheit der 352 Aussteller und vertretenen Firmen hätten sich mit dem Messeverlauf zufrieden gezeigt und von einem fachkundigen Publikum und guten Verkaufsgesprächen berichtet.

Nur noch in der Halle A3 waren in diesem Jahr Segelboote und -yachten ausgestellt. | Bild: Hahne, Joachim

Doch das Angebot kann im Vergleich zu Ausstellungen vor der Pandemie nicht mithalten. Laut Messeplan waren sechs Hallen belegt, von denen vier allerdings zu rund einem Drittel leer blieben. Segelboote und -yachten gab es nur noch in einer Halle zu bewundern. Obwohl der Bodensee vor der Haustür Alleinstellungsmerkmal und Aushängeschild der Interboot ist, ist die Wassersportmesse in Friedrichshafen kaum noch im Stadtbild wahrnehmbar. An zwei nicht voll belegten Stegen im Messehafen waren laut Messeplan 17 Aussteller präsent. Das einst stattliche Messeprogramm im Hafen ist auf Frauenfahrtraining im Motorboot, Sonnenuntergangsfahrten und dem Üben von An- und Ablegen im Hafen zusammengeschrumpft.

Interboot verkürzt auf fünf Tage

Projektleiter Felix Klarmann spricht trotzdem von „neun erfolgreichen Tagen“. Schon vor Beginn der Interboot hatte die Messe Friedrichshafen mitgeteilt, dass die 63. Ausgabe im nächsten Jahr auf Wunsch der Aussteller nur noch komprimiert an fünf Tagen stattfindet. „Dabei wollen wir bewusst die Chance nutzen, um gemeinsam mit den Kunden die Interboot weiterzuentwickeln und wir werden zukünftig viele Komponenten verändern“, so Felix Klarmann.