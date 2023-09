Unwetter und Starkregen haben Ende August jede Menge Treibholz in den Bodensee gespült, das nach und nach vor allem im östlichen Kreisgebiet in Buchten und Uferbereichen angeschwemmt wurde und dort zunächst liegen blieb. Wer ins Wasser wollte, musste in den Folgetagen mit dem einen oder anderen Hindernis kämpfen.

Kreativ wurden die Hölzer vielerorts am Seeufer genutzt: ob zu Stegen und zeltartigen Gebilden aufgetürmt, als Windschutz errichtet oder zum Basteln für zu Hause. | Bild: Wienrich, Sabine

Mancherorts stapelten Badegäste die Unmegen an Holz kurzerhand selbst auf, um sich einen Weg ins Wasser zu bahnen, oder nutzen das Holz für kleine Kunstwerke am Strand. Doch wer ist eigentlich dafür zuständig, dass Uferbereiche vom Holz befreit werden? Und was passiert mit dem angeschwemmten Treibholz?

Wer ist für den Abtransport zuständig?

Das Regierungspräsidium Tübingen ist eigenen Angaben zufolge für das Bodenseeufer im Bodenseekreis zuständig. Das östlich angrenzende Gebiet wird durch die bayerischen Kollegen des Wasserwirtschaftsamtes Kempten, vertreten durch die Seemeisterstelle Lindau, bewirtschaftet. Im westlich angrenzenden Bereich liegt die Verantwortung beim Regierungspräsidium Freiburg. Die Gemeinde Kressbronn hat eigenen Angaben zufolge zudem im Naturstrandbad regelmäßig das Treibholz entfernt, um den Besuchern einen Zugang zum See zu ermöglichen.

Wird das Treibholz überall abtransportiert?

„Das Treibholz wird an allen Stellen entfernt, an denen eine Entnahme mit unserem Treibholzbergeboot und unseren Forsttraktoren sowie Lastwagen möglich ist“, erklärt Sabrina Lorenz von der Pressestelle des Regierungspräsidiums. Entfernt wird dabei Treibholz „mit einem Durchmesser über Oberarmdicke“. Kleinere Hölzer werden am Uferbereich liegen gelassen oder schwimmen weiterhin im See.

Wo war besonders viel Treibholz angeschwemmt worden?

Durch die Niederschläge, insbesondere im Rhein-Einzugsgebiet, wurden hauptsächlich über den Fluss große Mengen an Treibholz angeschwemmt, berichtet das Regierungspräsidium. Weiteres Holz kam über die Bregenzer Aach und die Argen. Besonders viel Holz sei im Bodenseekreis zum Beispiel in Tunau, an den Campingplätzen Gohren und Iriswiese sowie am Malereck angeschwemmt worden.

Allerhand Treibholz war auch auch am Malereck angespült worden. Das Bild entstand vergangene Woche. | Bild: Wieland, Fabiane

Wurde das Treibholz inzwischen überall entfernt?

„Das Treibholz wird aus dem Wasser und vom Strand aus entfernt“, sagt Sabrina Lorenz. Es habe sich ein Treibholzgürtel abgelagert, der noch nicht vollständig entfernt sei. „Die Kollegen sind seit dem 31. August im Einsatz“, so die Sprecherin. Dieser werde noch diese und voraussichtlich auch noch nächste Woche andauern.

Wie viel Holz musste abtransportiert werden?

Bislang wurden im Auftrag des Regierungspräsidiums rund 600 Kubikmeter Holz eingesammelt. Wie viel es noch werden wird, lasse sich noch nicht endgültig bestimmen. Mehr als 40 Lastwagen-Ladungen wurden zudem vom Naturstrandbad in Kressbronn durch den Bauhof abtransportiert

Wohin wird es gebracht und was passiert mit dem Holz?

Es wird zu einem Lagerplatz gebracht und dort von einem Unternehmen übernommen, das es üblicherweise schreddert und thermisch weiter verwertet.

Kleinere Holzreste – wie hier am Landesteg in Kressbronn – werden nicht abtransportiert. | Bild: Wieland, Fabiane

Wie wird beim Abtransport priorisiert?

„Nach dem Wasserhaushaltsgesetz wird im Rahmen der Gewässerunterhaltung insbesondere die Erhaltung der Schiffbarkeit priorisiert“, so die Antwort des Regierungspräsidiums. Zu Beeinträchtigung der Schifffahrt erklärt die Sprecherin der Behörde: „Die Wasserschutzpolizei meldete einen sieben Meter langen Stamm an der Schussenmündung, welcher direkt entfernt wurde.“ Auch einige Hafeneinfahrten seien betroffen gewesen. Insgesamt seien aber überwiegend weniger große Holzstücke angeschwemmt worden.

Josef Siebler, BSB-Sprecher | Bild: Stadtwerke Konstanz

Das bestätigen auch die Bodensee-Schiffsbetriebe. „Das Treibholz-Aufkommen war in diesem Jahr, verglichen mit den Vorjahren, sehr gering“, so BSB-Sprecher Josef Siebler. Spürbare Auswirkungen auf die Schifffahrt habe es nicht gegeben. „Nur geringfügig musste den Treibholz-Feldern ausgewichen werden. Teilweise kam es zu Verspätungen, weil einzelne Landestellen nur mit sehr erhöhter Vorsicht angefahren werden konnten.“