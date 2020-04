Obwohl sich der Großteil der Bevölkerung bei den fast schon sommerlichen Temperaturen am vergangenen Wochenende vermehrt im Freien aufgehalten hat, haben sich die Bürger überwiegend an die Regeln der Corona-Verordnung gehalten. Das gibt das Polizeipräsidium Ravensburg in einer Mitteilung bekannt.

Menschen halten Mindestabstände nicht ein

Dennoch sei es durch den Aufenthalt einer größeren Anzahl von Menschen im öffentlichen Raum zu Situationen gekommen, in denen vor allem die Mindestabstände nicht eingehalten wurden.

Mehr als 100 Verstöße gegen Corona-Verordnung

Bei Polizeikontrollen im Bodenseekreis sowie den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen haben Beamte mehr als 1000 Menschen und etwa 280 Autos kontrolliert. Dabei haben die Polizisten mehr als 100 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz verzeichnet.

Wie bereits in den vergangenen Wochen habe es sich bei den meisten Vorfällen um Treffen von mehr als zwei Menschen außerhalb der eigenen Familie gehandelt, heißt es in der Mitteilung. Auch einige Verstöße gegen den Mindestabstand sowie die Missachtung bestehender Aufenthaltsverbote im öffentlichen Raum wurden registriert.

Mehr Kontrollen am Bodenseeufer

Um die Allgemeinverfügungen der Städte Friedrichshafen und Überlingen im Bereich des Bodenseeufers intensiver zu kontrollieren, waren am Samstag und Sonntag auch Polizisten mit Segways an den Uferpromenaden unterwegs.

Die Polizei schreibt in der Mitteilung weiter, dass es zwar erste Lockerungen bei der Corona-Verordnung gab, die maßgeblichen Regelungen zur Eindämmung der Pandemie aber nach wie vor gültig sind. Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz würden auch weiterhin konsequent angezeigt.

Bei den weiteren Kontrollen überwache die Polizei auch die seit Montag, 27. April, geltende Tragepflicht von Mund-Nasen-Masken beim Einkaufen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln.