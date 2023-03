Bodenseekreis vor 28 Minuten

Wo sind plötzlich all die E-Scooter hin?

2022 flitzten die elektrischen Leihroller noch in Friedrichshafen und Überlingen durch die Gegend, jetzt sind sie verschwunden. In Markdorf platzte die Testphase. Doch bald kommen sie in mindestens einer Stadt zurück.