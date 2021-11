Nachdem die Kreisimpfzentren im Land Ende September geschlossen wurden, werden Corona-Schutzimpfungen vor allem in Haus- und Allgemeinarztpraxen verabreicht. Doch bei vielen Praxen sind die Wartezimmer voll, die Ärzte haben mit der Versorgung ihrer Patienten, der vierten Pandemiewelle und den Impfungen alle Hände voll zu tun.

Sinnvolle Maßnahmen zur Unterstützung der Arztpraxen sind aus Sicht des Landratsamts mobile Impfaktionen an Schwerpunkten sowie niederschwellige offene Angebote an gut erreichbaren Orten. Dafür würden Rathäuser und Landratsamt offene Impfangebote durch mobile Impfteams (MIT) organisieren, so die Kreisbehörde. Weitere Kapazitäten hierfür würden aktuell aufgebaut. Wer offene Impfangebote nutzen möchte, kann das in den kommenden Tagen und Wochen im Bodenseekreis hier tun:

Wittenhofen 16. November: 10.30 bis 15 Uhr, großer Sitzungssaal im Rathaus Wittenhofen, Impfstoffe: Biontech, Moderna, Johnson & Johnson

13. Dezember: 10.30 bis 15 Uhr, großer Sitzungssaal im Rathaus Wittenhofen, Impfstoffe: Biontech, Moderna, Johnson & Johnson Überlingen 27. November: 10 bis 15 Uhr, Wiestorhalle (Wiestorstr. 31, 88662 Überlingen), Impfstoffe: Biontech, Moderna, Johnson & Johnson Friedrichshafen 1. Dezember: Weihnachtsmarkt Friedrichshafen, Impfstoffe: Biontech, Moderna, Johnson & Johnson

22. Dezember: Weihnachtsmarkt Friedrichshafen, Impfstoffe: Biontech, Moderna, Johnson & Johnson Meersburg 7. Dezember: 10.30 Uhr bis 16 Uhr, Impfstoffe: Biontech, Moderna, Johnson & Johnson

12. Dezember: 10.30 bis 16 Uhr, Impfstoffe: Biontech, Moderna, Johnson & Johnson Eriskirch 17. Dezember: 11 bis 15.30 Uhr, Irishalle (Mariabrunnstr. 16, 88097 Eriskirch), Impfstoffe: Biontech, Moderna, Johnson & Johnson

Die Impfungen erfolgen nach Angaben des Landratsamts in der Regel ohne Terminvereinbarung. Nach Angaben des Landratsamts wird die Terminauflistung auf der Homepage des Landkreises ständig aktualisiert, es könne auch zu kurzfristigen Änderungen kommen. Fehlende Informationen werden ergänzt, sobald sie dem Landratsamt bekannt sind.

Wegen der großen Nachfrage sind längere Wartezeiten möglich. Wer sich impfen lassen möchte, sollte den Impfpass (wenn vorhanden) beziehungsweise den Nachweis der bisherigen Corona-Impfungen, Ausweis oder Pass, Krankenversichertenkarte (wenn vorhanden) mitbringen. Die Impfung ist ab zwölf Jahre möglich und kostenlos. Ärzte beraten vor Ort.