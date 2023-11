Die Nachricht erfreute im vergangenen Jahr viele Ikea-Kunden: Der schwedische Möbelriese eröffnete in der Bodenseeregion drei Abholstationen, in Friedrichshafen, Ravensburg und Lindau. Interessierte hatten so in der Zeppelinstadt die Möglichkeit, ihre Bestellungen bei der Store-Box an der Friedrichstraße abzuholen. Auch heute noch verweist ein Schild auf den Service: „Bestelle im Einrichtungshaus, im Gänsebühl-Center Ravensburg oder online auf IKEA.de und hole es hier ab.“ Allein: Dieser Service existiert nicht mehr.

Standort geschlossen

Das erfahren Kunden auf der Webseite des Unternehmens. Dort ist zu lesen: „Wir haben uns dazu entschlossen, die Abholstation in Friedrichshafen zu schließen.“ Das dürfte einige Freunde des Dienstes vor den Kopf stoßen. Denn die Testphase für die Station lief bis August. Und noch im Juli teilte Sprecherin Navina Banerjee dem SÜDKURIER mit: „Wir sind sehr zufrieden mit den Erfahrungen, die wir mit den Ikea-Abholstationen machen und werden sie für die Bodenseeregion entsprechend auch über den Testzeitraum hinaus beibehalten.“ Darüber hinaus solle das Angebot kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Noch wirbt ein Schild für den Service des Möbelhauses. | Bild: Benjamin Schmidt

Warum also jetzt das Aus für Friedrichshafen? Navina Banerjee schreibt auf Anfrage: „Wir freuen uns nach wie vor über das große Interesse unserer Kund*innen in der Bodenseeregion und sind sehr zufrieden mit den Erfahrungen, die wir mit den Ikea Abholstationen machen.“ Das Angebot würde auf Basis von Kundenfeedback kontinuierlich weiterentwickelt, um noch erreichbarer und komfortabler zu werden.

Das zeige sich am Beispiel Friedrichshafen: „Das Angebot ist so stark nachgefragt, dass wir mit den Parkplatzkapazitäten an die Grenzen des Standorts gestoßen sind.“ Entsprechend die Reaktion: Anstelle der Station in Friedrichshafen – sie wird seit Anfang Oktober nicht mehr bedient – gebe es seit 22. August 2023 in Markdorf ein entsprechendes Angebot. Zusätzlich zum neuen Standort stehe es den Kunden offen, weiterhin die Abholstationen in Lindau und Ravensburg zu nutzen.