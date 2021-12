Passanten und Wassersportler staunten nicht schlecht, was sich in der Langenargener Bucht vor ihren Augen abspielte. Ein Mann auf einem grünen Quadski, eine Mischung aus Quad und Jetski, jagte an einem Sommertag im August über den Bodensee. Mehrere Verfolger versuchten ihn mit Booten einzuholen, waren ihm dicht auf den Fersen. In der Luft kreiste ein schwarzer Hubschrauber, landete schließlich direkt am Bodenseeufer.

Wladimir Klitschko auf dem Quadski. | Bild: Manuel Stumpf

Der Mann auf dem Amphibienfahrzeug war dabei kein Unbekannter. Ex-Profiboxer Wladimir Klitschko drehte in Langenargen für die Reality-Show „Celebrity Hunted“ (zu deutsch: Prominentenjagd). Das Konzept der Show: Zehn Promis müssen mehrere Tage vom Radar verschwinden, tauchen in Deutschland unter und werden von Profi-Ermittlern gejagt.

Neben Boxweltmeister Wladimir Klitschko waren unter anderem Model und Schauspielerin Stefanie Giesinger, Sängerin Vanessa Mai sowie die Schauspieler Tom Beck und Kida Khodr Ramadan mit dabei. Doch wer blieb dabei unentdeckt? Das ist seit Anfang Dezember auf Amazon Prime zu sehen.

Langenargen Verfolgungsjagd auf dem Bodensee: Wladimir Klitschko flüchtet für Dreharbeiten auf dem Quadski durch die Langenargener Bucht

Vom Startpunkt Hamburg aus schlugen sich die Promis zunächst auf verschiedenen Routen quer durch Deutschland durch. Wer an Tag acht noch im Rennen war, erfuhr das Ziel seiner Flucht: Langenargen am Bodensee. Dort mussten die Promis am zehnten Tag ankommen – ohne dabei den Ermittlern ins Netz zu gehen.

Neben Wladimir Klitschko gelang es nur Stefanie Giesinger und Tom Beck, bis zum zehnten Tag unterzutauchen und unentdeckt bis an den Bodensee zu gelangen. An Land, auf dem Wasser und aus der Luft näherten sie sich der Langenargener Uferpromenade. Wer sich am Ende in den wartenden Helikopter retten und über den See davonfliegen konnte, ist in Folge sechs der Reality-Show zu sehen, die seit vergangenen Freitag auf Amazon Prime verfügbar ist.