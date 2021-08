Im südthüringischen Sonneberg gab es nach der Impfung noch eine Gratis-Bratwurst. Um die Impfquote zu erhöhen, werden auch andernorts kleine und große Anreize geschaffen. Was plant der Bodenseekreis, wie sieht es im Nachbarlandkreis Ravensburg aus und wo gibt es Impfangebote ohne Terminvereinbarung in Ihrer Nähe? Ein Überblick.

In Thüringen fing alles an, im Kreis Augsburg stellt sich der Landrat selbst an den Grill und im Netz sorgt sie für Erheiterung: Die Rede ist von der Impfbratwurst. Im südthüringischen Sonneberg hatte eine Gratis-Bratwurst nach der Impfung einen