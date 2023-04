Ob die Osterfeiertage von den Temperaturen her frischer werden als die Weihnachtsfeiertage? Jürgen Schmidt, Diplom-Meteorologe und Geschäftsführer des Dienstes Wetterkontor, versichert: „Alles nur Gerüchte.“ Am Karfreitag erwartet er am Bodensee maximal zehn Grad am Nachmittag. „Dazu wenig Sonne, dafür viele Wolken und auch ab und zu mal ein wenig Regen oder Nieselregen“, schreibt der Meteorologe auf SÜDKURIER-Anfrage.

Ostermontag wird der wärmste Tag

Ähnlich sieht der Samstag aus. Schmidt beschreibt die Wetterlage als weiterhin wechselhaft mit vielen Wolken. Nur kurze Zeit sei mit Sonnenschein zu rechnen. Einzelne Regenschauer sind zu erwarten. Laut Schmidt wird es ein Tag mit Höchstwerten um die zwölf Grad.

Am Ostersonntag nehmen die Temperaturen dann weiter an Fahrt auf. Der Meteorologe erklärt: „Immer mehr Sonne, vor allem anfangs noch einige Wolkenfelder, aber nur noch vereinzelt Schauer.“ Mit bis zu 14 Grad werde es schon wärmer. Der Ostermontag wird dann mit 17 Grad der wärmste Tag des Osterwochenendes. „Nach sonnigem Beginn allmählich mehr Wolken, aber auf jeden Fall trocken“, teilt Schmidt mit.

Schnee nur in den Alpen vorhergesagt

Schneeflocken werden nur in den Alpen fallen. Schneefall werde an Karfreitag, am Samstag und dann wieder ab Dienstag oberhalb etwa 1200 bis 1600 Metern Höhe erwartet, berichtet Schmidt.

Die Temperaturen an Weihnachten im vergangenen Jahr waren mit für die Jahreszeit milden zwölf, sieben und zehn Grad etwas kälter als die Osterfeiertage mit prognostizierten zehn, zwölf, 14 und 17 Grad. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge war Mittwoch auf Donnerstag wohl vorerst die letzte frostige Nacht. Dann müssten auch Balkonpflanzen erst einmal nicht mehr besonders geschützt werden.

Bis zu 20 Grad am Ende der neuen Woche

Ostern wird insgesamt also sonnig und warm. Und auf den Rest der Woche könne man sich ebenfalls freuen, sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Denn zum Ende der neuen Woche erwarten die Meteorologen des DWD Temperaturen von bis zu 20 Grad.