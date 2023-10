Vertreter des Schwerbehinderten-Netzwerks Snobo haben bei einer Konferenz in Überlingen mit der Landesbehinderten-Beauftragen Simone Fischer über die Belange von Menschen mit Behinderungen in der Bodenseeregion diskutiert. Neben Mitarbeitern der Landesbehindertenvertretung nahmen daran 16 Personen teil, die bei größeren Unternehmen oder Institutionen im Raum Bodensee-Oberschwaben die Interessen von Schwerbehinderten repräsentieren.

Warum trafen sie sich ausgerechnet bei der Firma Diehl?

Der Meckenbeurener Josef Keßler hat das Snobo-Netzwerk im Jahr 2012 gegründet. Ziel der Gemeinschaft ist es, auf Belange von Schwerbehinderten und ihren Vertretern aufmerksam zu machen. Das diesjährige Treffen fand auf Einladung in den Räumen der Firma Diehl Defence statt. Die Veranstaltung war die erste seit Beginn der Pandemie, wie Keßler sagte. Bei dem Treffen ging es unter anderem um die Beschäftigung und Einbindung von Schwerbehinderten in Betriebe, Barrierefreiheit am Arbeitsplatz, die Digitalisierung von Anträgen oder die mutmaßliche Ausgrenzung von Schwerbehinderten bei Formulierungen in Stellenausschreibungen.

Fischer in der Diskussion mit Teilnehmern. Vor Ort waren die Schwerbehinderten-Vertretungen von Unternehmen oder Institutionen im Raum Bodensee-Oberschwaben. Dazu gehörten Vertreter der Stadt Tettnang, des Integrationsfachdienstes Ravensburg, der Pädagogischen Hochschule Weingarten sowie der Unternehmen Hymer, Dethleffs, Andritz, Ravensburger Spiele, Cooper Standard, Airbus, SAP oder T-Systems. | Bild: Cian Hartung

Aber warum trafen sich die Mitglieder ausgerechnet bei dem Überlinger Rüstungsunternehmen? Die Firma sei bereits seit mehreren Jahren Unterstützer und Mitglied des Snobo-Netzwerks, begründete Keßler. Er sei sich um die umstrittene Rolle des Unternehmens im Ukraine-Krieg bewusst, das halte die Gemeinschaft aber nicht davon ab, sich dort treffen zu dürfen. „Wir gehen zu den Unternehmen, welche uns einladen und damit das Netzwerk stärken.“

Definition Schwerbehinderung Das Sozialgesetzbuch definiert Menschen mit Behinderung als Personen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben. Diese hindern sie aufgrund unterschiedlicher Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft für einen Zeitraum, der länger als sechs Monate ist. Der Umfang der Einschränkung wird in Zehnergraden von 20 bis 100 beschrieben. Als Behinderung gilt eine Einschränkung ab einem Grad von 20. Als schwerbehindert gelten demnach Menschen, bei denen ein Behinderungsgrad von mindestens 50 festgestellt wurde. Geringe Beschäftigungsquote Laut einer Erhebung der Bundesagentur für Arbeit waren im Jahr 2022 in Baden-Württemberg rund 47.100 Pflichtarbeitsplätze unbesetzt. Pflichtarbeitsplätze sind der rechnerische Anteil an Arbeitsplätzen, die der Arbeitgeber nach der Beschäftigungspflicht mit Menschen mit Schwerbehinderung besetzen muss, so das Sozialgesetzbuch. In dem Jahr waren rund 16.000 schwerbehinderte Menschen arbeitslos, rund 7000 von ihnen hätten eine betriebliche oder schulische Ausbildung und könnten als Fachkräfte integriert werden. Jedoch beschäftigten rund 6200 baden-württembergische Arbeitgeber keinen einzigen Mitarbeitenden mit Behinderungen, obwohl sie beschäftigungspflichtig sind, so die Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Nur in vier von 44 Stadt- und Landkreisen erfüllen die dort ansässigen Unternehmen ihre Beschäftigungsquote von fünf Prozent.

Es mangelt an Vorbildern für Schwerbehinderte

Ein wichtiger Punkt der Gesprächsrunde war die Frage, wie Menschen mit Behinderung mehr als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden könnten. Die Landesbehinderten-Beauftragte, Simone Fischer, kritisierte, dass es in der heutigen Zeit an Vorbildern mangele, an denen sich Schwerbehinderte orientieren könnten. Fischer ist selbst kleinwüchsig und konnte daher aus dem eigenen Leben erzählen. „Als ich jung war, gab es niemanden, der mir in der Hinsicht ein Vorbild war“, sagte sie.

Rollstuhlsport Spektakuläres Finale eines ereignisreichen Jahres für Merle Menje Das könnte Sie auch interessieren

Einige Vertreter berichteten davon, dass fehlende Wahrnehmung auch zu Stigmatisierung führen könne. Michael Ullmann von Airbus Defence and Space erklärte Fischer, dass Beschäftigte bei Bewerbungen ihren Grad der Schwerbehinderung deshalb teilweise nicht angäben. Stefanie Bader von der Pädagogischen Hochschule sagte, dass Arbeitnehmer teilweise keine Hilfsprogramme wahrnähmen. „Denn niemand will sich outen“, sagte sie.

Mehr Sichtbarkeit – wie soll das gelingen?

Fischer sagte zu mehr Sichtbarkeit von Menschen mit Schwerbehinderung: „Ich bin überzeugt, dass man da im Kindesalter ansetzen muss. Wenn es gelingt, dann in diesem Alter.“ Zudem kritisierte sie, dass im aktuellen Bildungssystem viele Kinder kaum Kontakt zu Menschen mit Behinderung hätten. Die Vertreter waren sich einig, dass es in noch mehr Unternehmen oder bei Handwerkskammern Schwerbehindertenvertretungen geben müsse. Außerdem müssten Betroffene in der Öffentlichkeit mehr auf sich und ihre Situation aufmerksam machen.

Sipplingen Viele Monate Frust und Ratlosigkeit: Schwerbehinderter kämpft vergeblich um Parkgenehmigung Das könnte Sie auch interessieren

Wie das genau gelingen soll, blieb aber unkonkret. Simone Fischer sprach dabei von noch mehr Öffentlichkeitsarbeit oder Präsenz in den Sozialen Medien. Die Landesbehindertenbeauftrage versuche beispielsweise, mit einem eigenen Podcast für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen, sagte sie. Dabei versuche sie eine Bühne zu schaffen für Themen wie beispielsweise Behinderung, Selbstbestimmung oder Barrierefreiheit. Gleichzeitig brauche es auch mehr inklusive Veranstaltungsformate, so Fischer. Bojan Kokolj, Schwerbehinderten-Vertretung beim Wohnmobil-Bauer Hymer, fasste abschließend zusammen: „Wir müssen einfach lauter werden.“