Wem geben Sie am 26. September bei der Bundestagswahl Ihre Erststimme? Sind Sie noch nicht ganz sicher? Wir unterstützen Sie bei Ihrer Wahl: Seien Sie dabei, wenn wir den Kandidatinnen und Kandidaten der sechs bisher im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien zu wichtigen Fragen aus der Bundespolitik wie auch aus unserem Wahlkreis auf den Zahn fühlen. Nehmen Sie an unserer Verlosung teil und sichern Sie sich mit etwas Glück zwei Sitzplätze bei der SÜDKURIER-Wahlarena zur Bundestagswahl.

Die noch nicht absehbaren Folgen der Corona-Krise, der Klimaschutz, Herausforderungen in der Pflege sowie bezahlbarer Wohnraum und der Fachkräftemangel sind nur ein paar der wichtigen Themen, die es in der nächsten Legislaturperiode von den Politikerinnen und Politiker zu meistern gilt.

SÜDKURIER-Wahlarena am 13. September im Kursaal Überlingen

In der Wahlarena für den Wahlkreis Bodensee am Montag, 13. September, im Überlinger Kursaal werden fünf Kandidatinnen und Kandidaten vertreten sein: Maria Heubuch (Grüne), Volker Mayer-Lay (CDU), Leon Hahn (SPD), Christian Steffen-Stiehl (FDP) und Sander Frank (Linke). Alice Weidel (AfD) hat abgesagt. Sabine Wienrich (Redaktion Friedrichshafen) und Stefan Hilser (Redaktion Überlingen) moderieren.

Sabine Wienrich, Redakteurin in Friedrichshafen | Bild: Tesche, Sabine

Stefan Hilser, Redaktionsleiter in Überlingen | Bild: Tesche, Sabine

SÜDKURIER-Wahlarena in Überlingen Wann: Montag, 13. September 2021

Einlass: 18:30 Uhr; Beginn: 19 Uhr

Wo: Kursaal Überlingen, Christophstraße 2B

Moderation: Sabine Wienrich und Stefan Hilser

Sitzplätze: 150

Teilnahmeschluss: 7. September 2021

Ein CDU-Mann wird in jedem Fall nicht mehr im Bundestag vertreten sein: Lothar Riebsamen, der die Christdemokraten bisher vertrat. Rechtsanwalt Volker Mayer-Lay will in seine Fußstapfen treten und per Direktmandat einziehen. Der 39-Jährige ist Kreisvorsitzender der CDU im Bodenseekreis. Der Wahlkreis war zuletzt in der Hand der CDU, glaubt man den Prognosen, könnte Mayer-Lay den Kurs fortsetzen.

Die 42-jährige AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Alice Weidel und Vorsitzende des Landesverbands tritt sowohl im Direktmandat als auch über den ersten Listenplatz an. Die AfD hatte in der Region schwache Ergebnisse – Weidel wird über die Landesliste einziehen. Eng wird es für die Kandidaten der anderen Parteien: Leon Hahn (SPD) steht auf Listenplatz 24, Christian Steffen-Stiehl (FDP/Platz 23) dürfte wenig Chancen haben. Besser sieht es für Maria Heubuch (Grüne/Platz 28) aus. Sander Frank hat als Linker mit Listenplatz 12 wohl dennoch kaum eine Chance.

So nehmen Sie an der Ticket-Verlosung für die Wahlarena teil

Da nur eine limitierte Personenzahl zugelassen ist, werden alle Sitzplätze verlost. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die begrenzten Sitzplätze nur unter allen teilnehmenden SÜDKURIER-Abonnentinnen und Abonnenten auslosen. Pro Person werden maximal zwei Tickets verlost, insgesamt stehen 150 Sitzplätze zur Verfügung.

Melden Sie sich hier mit Ihren SÜDKURIER-Zugangsdaten an. Hierzu benötigen Sie Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihr Passwort. Allen SÜDKURIER-Abonnenten wird danach am Ende der Seite ein Formular angezeigt. Füllen Sie dieses einfach aus und senden Sie es ab. Schon sind Sie im Lostopf. Für den Besuch der Wahlarena gilt die 3-G-Regel. Beim Einlass müssen Sie Ihren Status (geimpft, genesen, tagesaktuell getestet) nachweisen.