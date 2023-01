von Bettina Gritz

Nach mehreren Runden mit einer Freundin, den jüngeren Geschwistern und der Mama legt die elfjährige Mila eine Pause auf einer Sitzbank am Rande der Halle ein. „In den Ferien kommen wir öfters hierher“, sagt ihre Mutter Sylvia Jukic. Familie Jukic aus Horgenzell besucht seit Jahren immer wieder die CHG Arena in Ravensburg – zum Eislaufen.

Hier ist es kühl, auch wenn draußen kein Schnee liegen bleibt. Gut 48 000 Besucher nutzten 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, das Angebot. 2021 wurden aufgrund zeitweiliger Schließungen nur 14 200 Gäste gezählt. Noch im alten Jahr rechnete Ulrike Müller, Abteilungsleiterin vom Amt für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Ravensburg, mit 35 000 und 40 000 für 2022.

Auch wenn es draußen regnet, können Liebhaber von Wintersport in der Ravensburger Eissporthalle etwas Kälte genießen. | Bild: Bettina Gritz

Warum sich ein Besuch der Eishalle lohnt? „Hier hat man viel Platz zum Fahren“, findet Mila. Auch Vereine sind vor Ort aktiv. Es trainieren die Eiskunstläufer vom Eis Sport Club Ravensburg, die Eishockey-Teams vom EVR und die Zweitligisten-Profimannschaft Ravensburg Towerstars.

Tipp: vormittags kommen

„Am liebsten kommen wir vormittags, da ist nicht so viel los“, rät Mutter Jukic. Die Eishalle ist vormittags von 8.45 bis 11.15 Uhr und nachmittags von 15.00 bis 17.15 Uhr geöffnet, Ausnahmen sollten allerdings beachtet werden, Informationen finden sich auf der Internetseite der Stadt. Täglich zieht die Arena 200 bis 300 Leute an, an Feiertagen und an Wochenenden durchaus mehr. In der Eisdisco wurden teils schon bis zu 800 Personen gezählt, berichtet zudem Abteilungsleiterin Ulrike Müller.

Wer zur richtigen Zeit kommt, hat genügend Platz auf der Eisfläche. | Bild: Bettina Gritz

Gefährden Energiekosten den Betrieb?

Müssen die Besucher aufgrund hoher Energiekosten befürchten, dass die Eishalle bereits vor dem offiziellen Saisonende am 26. März schließt? „Aktuell ist nicht davon auszugehen“, äußert sich der Pressereferent der Stadtverwaltung Ravensburg, Timo Hartmann. Natürlich könne man nicht ausschließen, dass aufgrund eines Beschlusses im Gemeinderat oder gar auf Initiative von Land oder Bund so etwas passieren könnte – theoretisch. Aber schon wegen der Vereine, die vor Ort trainieren, sei eine Hallenschließung derzeit nicht vorgesehen.

Zudem sind in der Halle laut Abteilungsleiterin Müller energiesparende Maßnahmen vorgenommen worden. Dazu gehören etwa das Anheben der Eistemperatur, die Modernisierung technischer Anlagen, das Umrüsten der Beleuchtung auf LED sowie die Senkung der Raumtemperaturen in den Umkleidekabinen.

Auch auf die Eintrittspreise hat sich die Energiekrise noch nicht massiv ausgewirkt. Für eine halbe Familienkarte, das bedeutet einen Erwachsenen und alle Kinder, zahlte man in der Saison 2019/2020 beispielsweise 8,50 Euro, aktuell sind es neun Euro. „Ich finde die Preise in Ordnung und wünsche mir, dass sie auch künftig so bleiben“, sagt Mutter Jukic.

Hinweis der Redaktion: Aktuell trauern die Ravensburg Towerstars um ihren Eismeister Hans-Georg Thoma. Dies hat der Verein auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben. Am Haupteingang der CHG Arena gebe es daher die Möglichkeit, Blumen oder sonstige Kondolenz-Bekundungen abzulegen.