Der Bodenseeradweg in Gänze misst 260 Kilometer. Die 13 Kilometer zwischen Überlingen und Meersburg zählen zu den beliebtesten. Landesverkehrsminister Winfried Hermann ist sie geradelt. Mit Genuss, wie er sagte. Aber auch mit der Erkenntnis, dass es so auf der Strecke nicht weitergehen kann.

„Der Bodenseeradweg ist einer der schönsten Radwege, die wir im Land haben“, sagte Hermann nach Ankunft in Meersburg, „es gibt aber einige Engstellen, auch gefährliche Stellen.“ So ist der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad eigentlich im Sinne des Grünen Ministers. Der Bodenseeradweg sei mittlerweile aber an seiner „Leistungsgrenze“ angelangt.

Verkehrsminister Winfried Hermann steigt von seiner Dienstkarosse, einem EQS 580 von Mercedes Benz, auf ein Fahrrad des Herstellers Bernds in Überlingen um. | Bild: Hilser, Stefan

Es sei Zeit dafür, ihn sicherer zu machen, „man sollte nicht so lange warten, bis der erste Unfall passiert, sondern da sollte man jetzt ran“. Der erste Unfall ist freilich schon passiert. Vielfach. Nach Statistiken der Bundesrepublik und der Schweiz passierten 828 Unfälle in den Jahren 2016 bis 2021.

Start in Überlinger Fahrradmanufaktur Der Tross der Fahrradfahrer um Winfried Hermann, zu dem auch der Grüne Landtagsabgeordnete Martin Hahn zählte, startete in der Fahrradmanufaktur Bernds in Überlingen. Die Firma hat sich auf den Bau von Klapprädern spezialisiert und auf Dreiräder für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Hermann berichtete bei einem Firmenrundgang über seine Reise im Juni in die USA. In Portland habe er erfahren, dass Stadtentwicklung sich auch dort zunehmend am Fahrrad ausrichte, viele Leute aber gar nicht Fahrrad fahren könnten und froh um Dreiräder seien. Firmenchef Thomas Bernd sagte, dass die Dreiräder den Aktionsradius von Menschen mit einer Gehbehinderung erweitern und die Notwendigkeit eines Rollstuhls hinauszögern.

Erste Station: Nußdorf

Der Ortsverband der Grünen in Meersburg führte die ministerielle Fahrradtour an, bevor für Hermann abends eine Diskussion zum Ausbau der Bundesstraße B31 auf dem Programm stand. Start war im Askaniaweg in Überlingen, die erste Station Nußdorf, wo sich Autos und Fahrradfahrer die Straße „Zum Hecht“ teilen müssen. Auf die Frage einer mitradelnden Parteifreundin, ob man die Straße nicht einfach als Fahrradstraße umwidmen könne, winkte Hermann wegen der dort wohnenden Anlieger ab und zeigte auf ein Tempo-30-Schild, das aber nur etwas bringe, wenn sich die Autofahrer an die Vorschriften hielten. „Tempo 30 heißt nicht mindestens Tempo 30!“, sagte er.

Verkehrsminister auf dem Bodenseeradweg Video: Hilser, Stefan

Zweite Station: Maurach

In Maurach, unterhalb der Klosterkirche Birnau, wurde Hermann von einer Initiative begrüßt, die sich für die Wiedereröffnung des Mauracher Tors stark macht. Gegründet wurde die Initiative von Gemeinderätin Ute Stephan aus Uhldingen-Mühlhofen. Das Gebäude gehört der Zisterzienserabtei, gepachtet wurde es von der landeseigenen L-Bank. Vor rund 20 Jahren wurde die Durchfahrt geschlossen, seitdem werden die Fahrradfahrer durch eine Art Käfig geleitet, in dem man das Rad schieben muss. „Die Situation ist nicht mehr zumutbar“, sagte Landtagsabgeordneter Martin Hahn. Als das Tor vor etwa 20 Jahren geschlossen worden sei, habe es noch nicht so viele Fahrradfahrer gegeben.

Winfried Hermann (Mitte) an der Engstelle Maurach, die einem Käfig gleicht. Links im Bild Martin Hahn, rechts Uwe Petersen, Vorstand des Ortsverbands der Grünen Meersburg. | Bild: Hilser, Stefan

Das sogenannte Mauracher Schloss wird von ihrem Pächter, der Landesbank, für Seminare genutzt. Nach Erkenntnissen der Initiative finden nur drei oder vier Seminare pro Jahr statt. „Dann ist es ja nicht zu rechtfertigen“, sagte Hermann mit Blick auf die Schließung. Sein Ministerium sei zwar nicht zuständig dafür, er wolle sich aber einschalten, um den Vorschlag zu prüfen, das Tor außerhalb der Seminarzeiten zu öffnen.

Der Ausbau der Bodenseegürtelbahn fällt in die Zuständigkeit des Verkehrsministers. Im Bereich Maurach sei ein zweites Gleis vorgesehen, kündigte er an. In diesem Zusammenhang werde eine Verlegung des Radwegs auf die Nordseite der Schienen diskutiert. Problem dabei: Die Verlagerung wäre mit zwei Gleisquerungen verbunden. Hier müsse eine Schranke her, die bei künftig sechs Zügen pro Stunde, so Abgeordneter Martin Hahn, aber oft geschlossen sei.

Dritte Station: Seefelden

Die ministerielle Fahrradtour führte weiter über Seefelden direkt am Bodensee entlang. Das ist landschaftlich reizvoll, sorgt aber oftmals für brenzlige Begegnungen zwischen Fußgängern und Fahrradfahrern. Der Bodenseeradweg, so die Erkenntnis Hermanns, sei „touristisch sehr interessant“. Allerdings: „Man sieht, dass er hoch belastet ist. Dort, wo er breit ist, funktioniert es. Aber es gibt einige Engstellen, auch gefährliche Stellen, da müssen wir, glaube ich, schon mal ran und überlegen, wie man es sicherer machen kann.“

Unübersehbar für Winfried Hermann war die Konfliktsituation beim Fährhafen Meersburg, wo Fußgänger, Fahrräder und Autos und Lastwagen aufeinandertreffen. | Bild: Hilser, Stefan

Vierte Station: Meersburg

Als Beispiel für eine brenzlige Situation benannte Hermann den Bereich Fährhafen in Meersburg, wo sich Fußgänger, Auto- und Lastwagenfahrer, Busfahrgäste und Radler den Verkehrsraum teilen. Meersburgs Bürgermeister informierte über einen Entwurf zur Verlegung des Radwegs zwischen Parkhaus und Kreuzung, sowie über Vorschläge zum Bau eines Radwegs parallel zur Meersburger Serpentinenstraße, die im Regierungspräsidium Tübingen eingereicht worden seien.

Insgesamt eine Genusstour, über die der Minister seine Frau informierte: Per Selfie, das Winfried Hermann nach der Ankunft in Meersburg mit seinem Handy machte. | Bild: Hilser, Stefan

Nach Auffassung Hermanns sollten sich Anwohnergemeinden, Radlerinitiativen und Touristiker an einem runden Tisch zusammensetzen und gemeindeübergreifend Verbesserungsvorschläge machen. Sein Ministerium plane und baue die Radwege nicht. Das müssten die Kommunen schon selbst machen. Das Land unterstütze und fördere sie aber dabei.