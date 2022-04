Was kommt bei Ihnen an den Osterfeiertagen auf den Teller? Wir durften in drei Restaurantküchen in die Töpfe schauen, zum Nachkochen haben wir alle Rezepte und auch ein paar Geheimtipps für Sie zusammengestellt. Außerdem haben wir mit den drei Köchinnen aus der Region über Esskultur und ihren Beruf gesprochen.

Bild: Stefan Hilser

Es brummt wieder über dem Bodensee: Die Luftschiffe aus Friedrichshafen fliegen wieder. Der Zeppelin NT wird in dieser Saison unter anderem über dem Bodensee, München und Le Mans zu sehen sein. Außerdem gibt es ein Jubiläum zu feiern.

Bild: Michael Haefner

So teuer war der Einkauf noch nie: Dieses Gefühl haben wir derzeit an der Supermarktkasse wohl alle. Die Preise für Lebensmittel sind zuletzt tatsächlich kräftig gestiegen – und könnten sogar noch weiter steigen. Wie geht Christoph Hiller, Chef des Edeka-Marktes in Frickingen, damit um? Ein Gespräch über Gurken, Sekt und den sogenannten Unterhosenindex.

Bild: Stefan Hilser

Kommende Woche findet die erste Markdorfer Musiknacht seit drei Jahren statt. Neun Bands treten dabei in neun Lokalen auf. Im Lemon Beat Club gibt es außerdem eine After-Party. Mit dem SÜDKURIER können Sie Eintrittsbändel für die Musiknacht gewinnen.

Bild: Helga Stützenberger

Während sich viele Schwangere für eine Geburt im Krankenhaus entscheiden, ziehen es andere vor, ihr Kind zu Hause oder in einem Geburtshaus auf die Welt zu bringen. Nach der Schließung des Überlinger Geburtshauses schwinden im Bodenseekreis allerdings die Optionen auf eine Geburt außerhalb der Kliniken, in Ravensburg bietet sich eine neue Möglichkeit.

Bild: Hebammerei Ravensburg gGmbH

Mit dem verlängerten Osterwochenende und den Ferien gibt es jetzt viel Zeit, die man draußen oder mit der Familie verbringen kann. Die Redaktion hat Tipps für die freien Tage gesammelt – für zuhause und in der Natur.

Bild: Christiane Keutner

Das erste Passagierschiff mit Elektroantrieb am Bodensee entsteht derzeit in der BSB-Werft in Friedrichshafen. Was hat sich in den vergangenen Monaten getan und wie sieht der E-Katamaran jetzt aus? Wir zeigen es Ihnen!

Bild: Fabiane Wieland

Was sonst noch wichtig war:

Zwei Erstflüge binnen weniger Tage: Ab dem Bodensee-Airport geht es jetzt nach Mallorca und Tirana

Keine Einigung zwischen Stadt und Bauherr: Steht die Algemarin-Bebauung damit vor dem Aus?

Die Bärlauch-Saison ist in vollem Gange: Was beim Sammeln des Krauts unbedingt zu beachten ist

22 ukrainische Kinder werden inzwischen am Markdorfer Bildungszentrum unterrichtet

Bei den Impfkritikern knallen die Korken – doch einig sind sie sich nicht

Ohne Corona-Sorgen: Markdorfer Campingplatz Wirthshof startet in die neue Saison