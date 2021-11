Die Vorarlberger Landeshauptstadt begründet die Absage des Weihnachtsmarktes in der Oberstadt mit neu geltenden COVID-19-Sicherheitsbestimmungen.

Die Corona-Regeln sind in Österreich erst vor wenigen Tagen verschärft worden. Angesichts eines rasanten Anstiegs der Corona-Zahlen wird zudem mit einem bevorstehenden Lockdown für Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, gerechnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich, Stand Freitag, bei 775,5 – in Vorarlberg bei 724,6. Ab Sonntag stuft das deutsche Auswärtige Amt das Nachbarland erneut als Corona-Hochrisikogebiet ein. Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen dann bei einer Einreise nach Deutschland in Quarantäne.