Bodenseekreis vor 6 Stunden

Wie Sarah Valentin bei der Bluttat von Kressbronn fünf Menschen rettete

Als ein Mann in einer Asylunterkunft auf Mitbewohner einsticht, versteckt Nachbarin Sarah Valentin Schutzsuchende in ihrem Haus. Sie begibt sich in Gefahr, hilft einem schwerverletzten Mann. Was geht da in einem vor?