Wer derzeit vom Häfler Zeppelin-Museum aus direkt in einen Zug steigen möchte, tut sich leider schwer. Denn die Treppen, die eigentlich zu den Gleisen des nahen Hafenbahnhofs führen, sind seit Ende Oktober gesperrt. Auf einem Schild vor dem Aufgang ist die Warnung zu lesen: „Bauarbeiten – Bahnhof Friedrichshafen Gesperrt“ und „Zutritt verboten!“

Der Aufgang zu den Gleisen ist gesperrt. | Bild: Benjamin Schmidt

Mängel am Dach

Zum Hintergrund der Sperrung hat sich eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage geäußert. Sie schreibt: „Die Sicherheit ihrer Fahrgäste und Mitarbeitenden steht für die Deutsche Bahn (DB) an erster Stelle.“ Daher überprüfe die DB ihre Bauwerke und Anlagen regelmäßig. Und bei genau so einer Prüfung sind wohl Mängel am Hafenbahnhof aufgefallen, genauer gesagt am Dach. Konkret soll es sich um Schäden an den Dachstützen des Bahnsteigdachs handeln. Die Folge: Die DB lässt derzeit die Tragfähigkeit ebendieses Dachs statisch überprüfen und bereitet entsprechende Sicherungsmaßnahmen vor. Doch wie lange dauern die Arbeiten nun noch an?

Klar ist: Sie werden wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen, wie die DB-Sprecherin deutlich macht. „Bis die statischen Berechnungen vorliegen und die nötige Sicherung erfolgt ist, bleibt der Haltepunkt Friedrichshafen für den Zugverkehr gesperrt.“ Die Arbeiten zur Sanierung des Bahnsteigdachs laufen zwar schon. Dennoch ist von einer mehrwöchigen Sperrung die Rede – ohne klares Enddatum.

Derzeit laufen Arbeiten an der Haltestelle. | Bild: Benjamin Schmidt

Bis dahin verkehren zwischen den Bahnhöfen Friedrichshafen-Stadt und Friedrichshafen-Hafen lediglich Busse. Auch Verbindungen der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) sind durch die Sanierung betroffen. In einer entsprechenden Meldung hieß es: „Die Züge der BOB enden und beginnen deswegen bis auf Weiteres in Friedrichshafen-Stadt.“ Auch von dieser Seite gibt es keinen klaren Hinweis darauf, wie lange die Arbeiten noch andauern könnten: „Wann der Bahnhof wieder geöffnet werden kann, ist nicht bekannt.“

Handwerker aktiv

Ein Besuch direkt am Gleis des Hafenbahnhofs zeigt: Untätigkeit kann man der DB nicht vorwerfen. Mehrere Arbeiter sind am Freitag beschäftigt. Die Dachkonstruktion ist mit einem Gerüst versehen worden, zudem werden auch Steine, wie sie im Gleisbett aufzufinden sind, vor Ort bewegt. Was es konkret damit auf sich hat, konnte eine Bahnsprecherin auf Rückfrage nicht beantworten. Sie vermutet, dass parallel zu den Arbeiten am Dach auch andere Tätigkeiten verrichtet werden.

Wer es sich einrichten kann, sollte angesichts der Lage besser direkt von Stadtbahnhof Friedrichshafen seine Reise antreten. Alternativ finden sich Auskünfte zu Verbindungen von Bussen auf der Seite des Stadtverkehrs Friedrichshafen.