So viele Pendler gibt es im Bodenseekreis

Laut aktuellem Pendleratlas verzeichnet der Bodenseekreis 120.555 Pendler tägliche Pendlerbewegungen. Die Mehrheit (70.552) davon sind Binnenpendler, die innerhalb des Kreises zur Arbeit und wieder zurück fahren. 23.809 Fahrer und Fahrerinnen pendeln täglich in einen anderen Landkreis. Dafür fahren 26.194 Menschen aus anderen Städten und Gemeinden jeden Tag in den Bodenseekreis zur Arbeit. Die am häufigsten gefahrenen Strecken für die sogenannten Ein- und Auspendler sind dabei Ravensburg und Konstanz.