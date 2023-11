Die Pfahlbauten in Uhldingen-Mühlhofen sowie das Schloss und der Affenberg in Salem sind nicht mehr beim Projekt Erlebnisbus dabei. Ihren Ausstieg hatten die drei Ausflugsziele bereits im April angekündigt. Als Grund gaben sie damals die geänderten Fahrpläne der Erlebnisbusse an.

Das Schloss Salem, der Affenberg Salem und das Pfahlbaumuseum Uhldingen sind nicht mehr beim Projekt Erlebnisbus dabei. | Bild: SK-Archiv

Eigentlich wurden die Erlebnisbus-Linien einmal so konzipiert, dass sie wichtige und große Ausflugsziele am Bodensee miteinander verbinden. Gäste sollten schnell und unkompliziert von einem touristischen Ziel zum nächsten kommen. Seit den neusten Fahrplanänderungen ist das nicht mehr der Fall.

So gibt es beispielsweise keine direkte Verbindung mehr zum Uhldinger Hafen und insgesamt gibt es zu viele Haltestellen, die nichts mit den Erlebniszielen zu tun haben – sie stellen für Touristen keine wirkliche Alternative zum Auto da, argumentieren die Verantwortlichen der Attraktionen, Roland Hilgartner (Affenberg Salem), Birgit Rückert (Schloss Salem) und Gunter Schöbel (Pfahlbaumuseum Uhldingen).

Neues ÖPNV-Konzept Unter dem Titel „Vision 2024“ hat der Kreistag Anfang des Jahres den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) im Bodenseekreis beschlossen. In vier Stufen soll auf zahlreichen Linien bis 2024 mindestens ein Stundentakt eingerichtet werden, auch am Wochenende. Das Konzept wurde im Auftrag der RAB vom Institut für Bahntechnik erarbeitet. Den finanziellen Aufwand für die Einführung beziffert die Kreisverwaltung auf fünf Millionen Euro. Die jährlichen Aufwendungen nach der Umsetzung aller Maßnahmen belaufen sich auf rund sieben Millionen Euro.

Erstes Gespräch im Mai ohne Ergebnis

Nach dem Rückzug der drei beliebten Ausflugsziele aus dem Projekt Erlebnisbus haben das Landratsamt Bodenseekreis und der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsbund (bodo) im Frühjahr prompt reagiert: Sie kündigten Gespräche an, um eine gemeinsame Lösung zu finden.

Der Erlebnisbus am Affenberg im Frühjahr 2023. Dieses Bild zeigt, dass die Buslinie für die meisten Touristen keine Alternative zum Auto darstellt: Der Bus steht in einer langen Autoschlange. | Bild: Roland Hilgartner | SK-Archiv

Eine Diskussion mit den drei Touristikern und der Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) fand dann auch direkt im Mai statt – jedoch ohne Ergebnis. „Ziel des Gesprächs war es, die Wünsche der Erlebnisziele in eine neue Erlebnisbus-Verbindung zu integrieren“, erklären Hilgartner, Rückert und Schöbel in einer gemeinsamen Mail, die dem SÜDKURIER vorliegt und an Vertreter des Landkreises gerichtet ist.

Im Gespräch legten die Touristiker ihre Überzeugung dar, dass eine schnelle Rundum-Verbindung alle Erlebnisziele in Meersburg, Uhldingen-Mühlhofen und Salem in einem Stundentakt verbinden muss. „Bei dem Gespräch wurden wir gebeten, eine ‚key note‘ mit unseren Überlegungen zu erstellen“, berichten Hilgartner, Rückert und Schöbel. Damit war eine Zusammenfassung ihrer Forderungen in Form eines Dokuments gemeint.

Kritik der Touristiker: Erlebnisbusse sind eigentlich Bürgerbusse

Wenige Tage später sei das Papier fertiggestellt gewesen. Es formulierte den Wunsch nach einem verlässlichen „Hop-On und Hop-Off Bus“ zur direkten Verbindung der Ziele. Weiter betonten die Touristiker, dass die bisherigen Erlebnisbusse keine Erlebnisbusse seien, sondern Bürgerbusse.

„Solche Bürgerbusse waren früher aufgrund schlechter Ortsverbindungen vielleicht notwendig, nachdem aber nun der Kreistag Bodenseekreis alle Gemeinden mindestens im Stundentakt an den ÖPNV angebunden hat, sollten es zukünftig echte Erlebnisbusse für touristische Gäste sein“, betonen Hilgartner, Rückert und Schöbel in ihrer Mail.

Die Erlebnisbus-Linie 7399 führt über Affenberg und Schloss Salem – wie das Halteschild am Bahnhof Uhldingen-Mühlhofen zeigt. | Bild: Mona Lippisch

Seit Mai keine weiteren Gespräche mehr

Seit dem Gespräch im Mai ist nichts mehr passiert. Ein weiteres Treffen mit Hilgartner, Rückert und Schöbel oder gar eine Umsetzung ihrer Forderungen hat es nicht gegeben. Auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärt Lars Gäbler, Pressesprecher des Landratsamtes Bodenseekreis: „Bei allem Verständnis für die drei zweifellos wichtigen Leistungsträger: Der Bodenseekreis und bodo müssen alle Interessen im Blick haben. Dazu zählen auch Leistungsträger wie Beherbergungsbetriebe, Kommunen und Tourist-Informationen.“

Lars Gäbler, Pressesprecher Landratsamt Bodenseekreis: „Bei allem Verständnis für die drei zweifellos wichtigen Leistungsträger: Der Bodenseekreis und bodo müssen alle Interessen im Blick haben. Dazu zählen auch Leistungsträger wie Beherbergungsbetriebe, Kommunen und Tourist-Informationen.“ | Bild: Benjamin Schmidt | SK-Archiv

Änderungen des Fahrplans müssten demnach mit allen Leistungsträgern in einem ordentlichen Verfahren angestoßen werden. Dafür habe Anfang Oktober zunächst ein Gespräch mit der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH und bodo stattgefunden, um ein breites Meinungsbild aus der Tourismusbranche zu holen.

„Aktuell gibt es unterschiedliche Vorstellungen der Leistungsträger. Allein das zeigt, dass es keinen Sinn macht, etwas kurzfristig über das Knie zu brechen“, sagt Landratsamt-Sprecher Gäbler deutlich. Stattdessen müsse der bereits begonnene Prozess fortgeführt werden, um eine „realisierbare Lösung“ zu finden.

Verantwortliche der Attraktionen nicht bei Treffen

Dafür fand am 16. November ein weiteres Treffen mit Interessenvertretern aus der Tourismusbranche statt. Erkenntnisse aus diesem Treffen liegen dem SÜDKURIER noch nicht vor. Auch die Erlebnisziele Affenberg, Schloss und Pfahlbauten waren eingeladen. „Wir wurden von bodo nach Ravensburg eingeladen, wo man uns anscheinend fertige Ergebnisse präsentieren möchte“, hieß es von den drei Touristikern im Vorfeld.

Ihren Informationen zufolge habe es zwar Fahrplanentwürfe gegeben, die einen Stundentakt zwischen allen Erlebniszielen ermöglichen, aber darüber wurde mit ihnen nicht gesprochen. Deswegen nahmen Hilgartner, Rückert und Schöbel die Einladung nach Ravensburg nicht wahr und kündigten ihre Teilnahme am Projekt Erlebnisbus nun definitiv. „Wir bitten darum, unsere Erlebnisziele aus den Prospekten und Flyern herauszunehmen“, schreiben sie an die Verantwortlichen.

Der Erlebnisbus der Linie 7383 bei seinem Halt am Bahnhof Uhldingen-Mühlhofen. | Bild: Mona Lippisch

Landratsamt: Erlebnisziele weiterhin willkommen

Wie Landratsamt-Sprecher Gäbler der Erklärung der Erlebnisziele entgegenhält, gebe es keine fertigen Pläne, „die man im Vorfeld hätte kommunizieren können“. Davon ausgenommen sei ein „unverbindlicher Planungsstand zu einer Einzelmaßnahme“. Auch weiterhin seien Affenberg, Schloss Salem und das Pfahlbaumuseum im Projekt willkommen, betont Gäbler.