Fast vier Millionen Berufspendler gibt es in Baden-Württemberg: Auch in der Bodenseeregion pendeln viele Menschen zur Arbeit in eine andere Gemeinde, das wird vor allem morgens und abends auf den Straßen sichtbar. Im aktuellen Pendleratlas werden für den Bodenseekreis 120 555 tägliche Pendlerbewegungen verzeichnet.

Nur eine Person pro Auto?

Meistens ist die Fahrerin oder der Fahrer allein im Auto unterwegs. Der Besetzungsgrad pro Fahrzeug liegt in der Stoßzeit durchschnittlich gerade einmal bei 1,1 Personen. Würden mehr Menschen gemeinsam fahren, ließe sich CO 2 und Geld sparen. Bei der Suche nach Fahrgemeinschaften können verschiedene Apps und Online-Plattformen helfen. Auch im Bodenseekreis gibt es mit Pendla jetzt ein neues Angebot.

Pendleratlas Im interaktiven Pendleratlas für ganz Deutschland können die Pendelzahlen für den eigenen Wohnort abgerufen werden. Grundlagen sind Zahlen aus dem Jahr 2021, die von den Statistischen Landesämtern zusammengetragen werden. Aus Baden-Württemberg gehören Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe zu den 20 Städten mit den höchsten Zahlen an Pendlern, die zum Arbeiten in die Stadt kommen. Um die Bedeutung einer Stadt oder Gemeinde als Arbeitsmarktzentrum zu bewerten, ist der Pendelsaldo eine wichtige Kennzahl. Er gibt an, ob mehr Menschen zum Arbeiten in eine Stadt kommen, oder ob mehr Menschen diese verlassen. Die Pendlerströme zeigen die am häufigsten gefahrenen Strecken an.

Wie funktioniert die Mitfahrplattform?

Anders als herkömmliche Mitfahrzentralen richtet sich das Online-Angebot speziell an Pendler. Wer eine Mitfahrgelegenheit in der Bodenseeregion anbieten oder für den Weg zur Arbeit bei jemand anderem mitfahren möchte, registriert sich zunächst bei der Online-Mitfahrzentrale.

Wie melde ich mich bei Pendla an?

Für die Anmeldung wählen Nutzer ihre Gemeinde oder ihren Landkreis aus und registrieren sich mit Name, E-Mailadresse und Passwort. Für ihr Profil geben sie Startpunkt, Arbeitsstätte oder Zieladresse an und können zudem ihre üblichen Abfahrtzeiten, Wegpunkte und die Anzahl der möglichen Mitfahrer hinterlegen.

Wie geht es dann weiter?

Das System vergleicht den eigenen Fahrtweg dann mit den Routen anderer angemeldeter Pendler und sucht nach Übereinstimmungen. Das nach Prozentpunkten beste Match erscheint ganz oben in der Liste möglicher Mitfahrgelegenheiten. In einer Karte wird dargestellt, wie die Fahrtstrecke der anderen Pendler mit der eigenen Route übereinstimmt. Außerdem wird angezeigt, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten der andere jeweils in der Regel unterwegs ist und wie viele Plätze im Auto zur Verfügung stehen.

Mit dem neuen Angebot sollen Fahrgemeinschaften auf dem Arbeitsweg gefördert werden. | Bild: Wieland, Fabiane

Wie nimmt man Kontakt auf?

Wer eine geeignete Mitfahrgelegenheit gefunden hat, kann über die Chatfunktion Kontakt mit dem Pendler aufnehmen. Manche Nutzer haben auch eine Telefonnummer im eigenen Profil hinterlegt, um Fahrten, Treffpunkte und Zeiten für die Fahrgemeinschaft zu vereinbaren.

Was kostet mich das Angebot?

Pendla ist als Mitfahrzentrale für Landkreise, Städte und Gemeinden konzipiert. Das Angebot wird nach Angaben des Landratsamts durch den Kreis gefördert. Der Bodenseekreis bezahlt im Monat einen Cent pro Einwohner plus Mehrwertsteuer an den Betreiber. Für Pendler ist die Registrierung und Nutzung der Suchmaschine kostenlos. Anteilige Fahrtkosten vereinbart die Fahrgemeinschaft jeweils individuell. Manche Pendler geben diese auch bereits in ihrem Profil an.

Finde ich überhaupt Pendler für meine Strecke?

Für die Strecke von Meersburg nach Friedrichshafen zeigt das System Ende Februar beispielsweise 67 Pendler an. Nicht alle nutzen allerdings genau dieselbe Strecke, manche starten bereits in Konstanz und picken Mitfahrer unterwegs auf. Mit anderen kann man lediglich einen Teil der Strecke zurücklegen. Viele angemeldete Pendler starten bereits früh morgens, wer etwas später im Büro oder Betrieb sein muss, findet momentan noch nicht ganz so viele Angebote.

Irmtraud Schuster, Dezernentin für Umwelt und Technik, und Landrat Lothar Wölfle freuen sich über den Start der Mitfahrzentrale Pendla im Bodenseekreis. | Bild: Landratsamt Bodenseekreis

Landrat Lothar Wölfle wünscht sich laut einer Mitteilung des Landratsamts, dass möglichst viele mitmachen. Dann könne dieses durch den Landkreis geförderte Online-Angebot ein Baustein sein, „den Autoverkehr effizienter zu gestalten und Emissionen zu vermeiden. Die Pendlerinnen und Pendler hätten das sprichwörtlich mit dem Smartphone in ihrer Hand“. Neben dem Bodenseekreis ist in der Region auch der Kreis Konstanz dabei.