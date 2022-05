Bodenseekreis vor 2 Stunden

Wie Fliegen „grüner“ werden könnte: Erstes Brennstoffzellen-Flugzeug landet in Friedrichshafen

Josef Kallo glaubt an Passagierflugzeuge, die schon in wenigen Jahren ohne Abgase europäische Metropolen miteinander verbinden. Bei der Luftfahrtmesse Aero in Friedrichshafen zeigte er, warum das keine Zukunftsmusik ist.