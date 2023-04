Wer nach dem neuen Guide Michelin geht, der findet im Bodenseekreis eine hohe Dichte an ausgezeichneten Küchen. Im neuen Gourmetführer sind zwölf Restaurants aufgeführt, mehr als in anderen Regionen Deutschlands, was daran liegen dürfte, dass der Tourismus gutes Kochen begünstigt.

Wo sind die Friedrichshafener Küchen?

Wobei es auffällt, dass die Michelin-Tester in der Stadt Friedrichshafen nicht fündig wurden. „Gleich wie in Singen“, kommentiert der auf gutes Essen spezialisierte Journalist Erich Schütz. In Friedrichshafen und in Singen werde gutes Geld verdient, sagt er. Die Chefs gingen dann aber lieber an schönere Plätze auswärts, um ihr Geld dort auszugeben. „Die Industriellen essen nicht daheim.“

„Wo kann man hier gut essen?“

Erich Schütz führt gemeinsam mit Njoschi Weber das Label Südland-Köche. Von Überlingen aus gehen sie nicht der Frage nach, wer die besten Köche der Welt sind. Sondern fragen sich: „Wo kann man hier gut essen?“ Und mit „hier“ ist die Region zwischen Oberstdorf und Offenburg gemeint. Gestartet sind sie mit ihrem Projekt vor über 20 Jahren mit der Marke „Linzgauköche“.

Wenn der eigene Koch Ruhetag macht

Ein Koch, der in ihren Magazinen empfohlen wird, muss das traditionelle Kochhandwerk pflegen. Wie Erich Schütz berichtet, geht die Idee für die Linzgauköche auf eine Anfrage des Adlerwirts Peter Vögele aus Lippertsreute zurück. Er wollte einen Flyer in Auftrag geben, in dem er andere Häuser empfiehlt, zu denen seine Gäste guten Gewissens gehen könnten, wenn er selbst einen Ruhetag einlegt. Der Grundgedanke dahinter: Ein guter Koch empfiehlt nur andere gute Köche.

Erich Schütz

Wie finde ich meinen guten Koch?

Und so antwortet Schütz auf die Frage, wie ich ein gutes Restaurant finde, das meinen Geschmack erfüllt: „Frag den Koch oder den Wirt Deines Vertrauens.“ In der Branche kenne man sich. Und man schätze sich, wenn man die gleiche Philosophie vertritt. In der jeweils eigenen Liga verstehe man sich nicht als Konkurrenz. Ein Sterne-Koch empfehle vorwiegend einen anderen Sterne-Koch. Ein Gastwirt, der noch handwerklich kocht, empfehle Seinesgleichen. So auch der, der mit Convenience-Produkten hantiert.

„Ich habe keine Lust, schlecht essen zu gehen.“ Erich Schütz

Nach seiner Einschätzung verwenden 70 Prozent der Gastroküchen Convenience-Produkte, also (industriell) vorgefertigte Ware. Wenn man dem Bewertungsportal Tripadvisor folgt, müsse man damit rechnen, irgendwo zu landen, wo‘s der Masse schmeckt. „Wenn viele Convenience gut finden, dann stimmt für sie die Location. Keine Kritik, nach meinem Geschmack ist es aber nicht.“ Schütz gibt gerne ein paar Euro mehr aus. „Ich habe keine Lust, schlecht essen zu gehen. An einer guten Sauce arbeitet ein Koch drei Tage lang, aufgießen, reduzieren, aufgießen, reduzieren. Das hat seinen Preis. Aber wenn Du mit einer Tütensauce zufrieden bist, dann nimm halt die.“

Guide Michelin: 12 Häuser im Bodenseekreis Im neu aufgelegten Guide Michelin sind folgende Häuser aus dem Bodenseekreis aufgeführt: Residenz am See und Casala in Meersburg, Bayerischer Hof in Heiligenberg, Löwen in Altheim, Adler in Lippertsreute, Seehalde in Uhldingen, Reck‘s in Salem, Johanniterkreuz in Andelshofen, Heinzler und Seehof in Immenstaad, sowie Schuppen 13 und SEO Küchenhandwerk in Langenargen. Das Casala erhielt wieder einen Stern. Und folgende Häuser wurden mit einem Bib-Gourmand bedacht, der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anzeigt: Reck‘s, Löwen Altheim, Heinzler, Seehof.

Unterkategorie zum Stern hat Michelin gestrichen

Einen „Teller“ als Kategorie knapp unterhalb des Michelin-Sterns gibt es nicht mehr. Das wurde am 7. Oktober abgeschafft, berichtet der Food-Journalist Schütz. Er fragte in der Redaktion des Guide Michelin nach und erhielt zur Begründung, dass die Präsentation der Auswahl vereinfacht werden solle. Eine bloße Erwähnung zeige ja bereits, dass es sich hier um eines der besten Restaurants auf der Welt handle.

Schütz, der persönlich gerne dem Guide Michelin folgt, bedauert das. Mit der Wegnahme der Teller-Kategorie würden die guten kleinen Häuser auf dem Land „vernachlässigt“. Der Michelin-Guide mache es sich zu einfach, wenn er nicht mehr zwischen bloßer Erwähnung und Teller-Kategorie unterscheidet. Es fielen dann jene Häuser vom Tisch, die knapp unterhalb der Sterne-Kategorie liegen, „die aber wertiger kochen als die mit dem Bib-Gourmand“.