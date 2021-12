Die fehlende Perspektive in Sachen Wohnungsbau ist ein Problem rund um den Bodensee. Im März 2018 kippte ein Bürgerentscheid den Plan der Gemeinde Langenargen, eine Streuobstwiese am Ortsrand zu Bauland zu machen. Nun haben zwei Architekten einen Einwohnerantrag initiiert mit dem Ziel, die Baupläne zu reaktivieren.

Das Projekt an der geschützten „Höhe“ in Langenargen sorgte vor vier Jahren für einen Riss in der Bürgerschaft: Die Einen befürworteten die Pläne von Rathaus und Gemeinderat, eine Streuobstwiese am Ortsrand von Langenargen zu Bauland zu