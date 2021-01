Überlingen, Frickingen, Meersburg, Daisendorf, Stetten, Hagnau Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Wie die Narren am Bodensee trotz Corona-Pandemie am Dreikönigstag in die Fasnacht starten

Eigentlich beginnt am 6. Januar die Fasnacht – und das wird traditionell in den Zünften in Überlingen und Umkreis gefeiert. Doch dieses Jahr zieht die Corona-Krise den Narren einen Strich durch die Rechnung. Wir haben mit Zunftmeistern über den etwas anderen Dreikönigstag 2021 gesprochen.