Mauern, Treppen und die kleine Hafenanlage im Häfler Strandbad sollen abgerissen werden: Die Stadt plant hier eine grundlegende Umgestaltung des Seeufers. Das Strandbad soll barrierefrei und der Uferbereich renaturiert werden. Beides steht im Rathaus schon seit Jahren auf der Agenda, jetzt werden die Pläne konkret. Im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt wurden diese bereits beraten, am kommenden Montag soll der Gemeinderat entscheiden.

Der vorgesehene Abriss von Ufermauern und Hafen ist dabei nicht unumstritten. Schon im vergangenen Sommer weckten die geplanten Veränderungen bei so manchem Badegast Emotionen. Denkmalschutz besteht für Flächen und Anlagen nicht. Warum sollen die Veränderungen überhaupt vorgenommen werden – und was ist hier eigentlich konkret vorgesehen?

Auch der kleine Hafen soll abgerissen werden. | Bild: Wieland, Fabiane

Das Strandbad ist nach Angaben der Stadt zuletzt in den 60er-Jahren umfangreich erweitert worden. Dabei wurden große Teile der Ufermauern, Stufen, der Badesteg und das Hafenbecken angelegt. Die Anlage weise inzwischen allerdings einige gravierende Mängel auf. So müsse der Badesteg derzeit grundlegend saniert werden. Zudem hätten Ausspülungen für Schäden gesorgt. Hinzu komme, dass die Landesbauordnung „eine weitestgehend barrierefreie bauliche Umwelt“ vorgebe. Daher soll künftig zudem ein barrierefreier Seezugang ermöglicht werden. Hier tendiert die Stadt zu einer Liftanlage.

Was soll sich am Ufer noch verändern?

Für die Renaturierung des Ufers sollen zwischen dem Seewasserwerk und dem Badesteg auf einer Länge von rund 200 Metern Ufermauern, Sitzstufen und die Hafenanlage verschwinden und durch ein natürliches Ufer ersetzt werden. Außerdem soll das Gelände abgeflacht werden. So geht das Kiesufer in die Liegewiese über. Wo es erforderlich ist, soll unter anderem durch Flussbausteine die Höhe überwunden werden. Als Ersatz für die Stufen werden mehrere Holzdecks errichtet. Im Bereich des Hafenbeckens kann das Ufer nach Angaben der Stadt besonders flach gestaltet werden. Von der Renaturierung verspricht man sich eine Verbesserung der Flachwasserzone sowie mehr Naturnähe.

Kosten Insgesamt rechnet man mit Gesamtkosten von rund zwei Millionen Euro. Der barrierefreie Seezugang kostet demnach etwa 200.000 Euro. Für die Uferrenaturierung dürften nach aktuellen Schätzungen der Stadtverwaltung rund 1,8 Millionen Euro fällig werden.

Konflikte um Uferrenaturierung in Kressbronn

Am Bodensee sind in der Vergangenheit bereits mehrere Uferbereiche renaturiert worden, etwa in Sipplingen, Hagnau, Friedrichshafen, Eriskirch und Langenargen. Zuletzt wurde ein Uferstreifen auf dem Gartenschaugelände in Überlingen umgestaltet. Für Aufsehen hatten in den vergangenen Jahren allerdings vor allem die Konflikte um die Uferrenaturierung in Kressbronn gesorgt. Zum Start mussten dort 2019 Polizeibeamte die Baustelle schützen. Etwa zwei Dutzend Demonstranten hatten gegen den Abriss der Ufermauer demonstriert.

In Kressbronn wurde 2019 im Uferbereich des Seegartens die Mauer entfernt. | Bild: Wieland, Fabiane

Der Uferbereich vor dem Seegarten wurde dennoch neu gestaltet. Um weitere Abschnitte, die ebenfalls renaturiert und aufgeschüttet werden sollten, ist es zuletzt hingegen ruhig geworden. Eigentlich sollten auf den östlich anschließenden Privatgrundstücken die Planungen weiter umgesetzt werden. „Wegen der von den Grundstückseigentümern eingelegten Rechtsmittel stockt jedoch die Umsetzung“, heißt es auf Nachfrage beim Regierungspräsidium Tübingen. Bei den sechs Grundstücken seien jeweils ein oder mehrere Rechtsverfahren anhängig.

Anwohner wehren sich gegen die Maßnahmen am Kressbronner Bodenseeufer, hier ein Bild von 2018. | Bild: Felix Kästle (Archiv)

Weiter ergänzt die Behörde: „Da ausgehend von Baugrunderkundungen Unsicherheiten bei der Umsetzbarkeit der Maßnahmen westlich des Landungsstegs aufkamen, wurden bis zum Vorliegen einer fachlich abgesicherten Baugrundbegutachtung sämtliche juristischen Verfahren ruhend gestellt.“ Derzeit arbeite man an der Auswertung der Baugrundbegutachtung. Auf Grundlage dieser Ergebnisse sollen dann das weitere Vorgehen und der Zeitplan mit allen beteiligten Behörden abgestimmt werden. Auch eine neue Bürgerinitiative will sich in Kressbronn für die Fertigstellung der Uferrenaturierung einsetzen.