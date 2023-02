Darf‘s ein bisschen schmaler sein? Wenn es nach Kommunalpolitikern aus der Region geht, ja. Sie demonstrierten in den vergangenen Wochen und Monaten Einigkeit, um Stuttgart und Berlin deutlich zu machen: Sie ziehen beim Weiterbau der B31-neu alle an einem Strang. Bei einem Punkt wünschen sie sich allerdings Nachbesserungen: bei der Trassenbreite.

25 Prozent weniger Flächenverbrauch

Statt der geplanten 28 Meter fordern sie einen Regelquerschnitt von maximal 21 Metern. Das soll nach Allensbacher Vorbild durch den Verzicht auf Standstreifen gelingen und einen 25 Prozent geringeren Flächenverbrauch bewirken. Doch wie groß ist dieser überhaupt?

Am einfachsten lässt sich das in Fußballfeldern darstellen. Kommt man bei einer Strecke von 11,6 Kilometern – so lange ist der geplante Abschnitt zwischen Immenstaad und Meersburg – und einem Querschnitt von 21 Metern auf 24,4 Hektar und damit 34 Fußballfelder, sind es bei einer RQ28-Variante schon 45,5 Fußballfelder. Zum Vergleich: Ließe sich der Streckenabschnitt wie bei der Ortsumfahrt Friedrichshafen noch nach dem Sonderquerschnitt von 24 Metern realisieren, wäre das für den 11,6-Kilometer-Absschnitt ein Flächenverbrauch von 39 Fußballfeldern.

So sieht die Bundesstraße in Richtung Meersburg aktuell aus. | Bild: Wieland, Fabiane

Landesverkehrsminister Winfried Hermann hatte sich in der Vergangenheit sogar für einen noch schmaleren Straßenquerschnitt ausgesprochen. Im Sommer 2019 brachte er eine dreistreifige Lösung für die Strecke ins Spiel – und erntete dafür Kritik. Sein Ministerium sieht die Forderung aus der Region, die B31-neu bei einem vierstreifigen Querschnitt ohne Standstreifen zu planen, eigenen Angaben zufolge kritisch.

Bodenseekreis Verkehrsminister Winfried Hermann spricht sich erneut gegen einen vierspurigen B-31-Ausbau aus – und erntet dafür Kritik Das könnte Sie auch interessieren

„Es verkennt nicht, dass der Flächenverbrauch damit gemindert wird. Mit den Richtlinien des Bundes ist dies jedoch nicht vereinbar“, heißt es von Pressesprecher Edgar Neumann. Der Bund habe sich insbesondere wegen der Erhöhung der Verkehrssicherheit, der besseren Entlastung der Ortsdurchfahrten sowie der überregionalen Verbindungsfunktion der B31 für die pro Fahrtrichtung zweibahnige Lösung entschieden. Für diese autobahnähnliche Bundesstraße ist nur der Regelquerschnitt mit Standstreifen definiert, erklärt Neumann weiter.

Planungsprozess Der Bund ist Straßenbaulastträger für die Bundesfernstraßen. Das Regierungspräsidium plant die B31-neu zwischen Meersburg und Immenstaad nach den Vorgaben des Bundes. Die wichtigsten Antworten des Regierungspräsidiums Tübingen zu Fahrbahnen, Standstreifen und Querschnitten der B31-neu gibt es hier.

Auch das Bundesverkehrsministerium räumt dem Vorstoß keine wirklichen Chancen ein. „Für die aktuelle Planung der B31 zwischen Meersburg und Immenstaad sehen die Richtlinien für die Anlagen von Autobahnen – kurz RAA – einen RQ28 vor“, teilt eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Die hierin enthaltenen Fahrbahn- beziehungsweise Fahrstreifenbreiten sind Regelbreiten und aus Gründen der Verkehrssicherheit bei der Planung grundsätzlich einzuhalten.

Bodenseekreis Bund stimmt Trasse B1 für den Weiterbau der B 31-neu zwischen Meersburg und Immenstaad zu Das könnte Sie auch interessieren

Die Wahl des Regelquerschnitts erfolge nach dem gültigen technischen Regelwerk. Sie ergebe sich aus der Art der Straße, ihrer verkehrlichen Funktion im Straßennetz und ihrer Lage in Bezug auf die Bebauung. „Die Straßenklasse der jeweiligen Straße – also Bundesautobahn, Bundes- oder Landesstraße – spielt in der Systematik eine nachgeordnete Rolle“, erklärt die Ministeriumssprecherin.

RQ28 als kleinster möglicher Querschnitt

Bei Verkehrsstärken in einer Größenordnung, wie sie bei der B31 auftreten, kämen grundsätzlich Regelquerschnitte gemäß den RAA zur Anwendung. „Bei autobahnähnlichen Straßen außerhalb bebauter Gebiete, wie im vorliegenden Fall, die allerdings nicht Autobahnen sind, sehen die RAA den Regelquerschnitt RQ28 als kleinsten möglichen Querschnitt vor.“ Standstreifen seien aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Betriebsdienstes unabdingbarer Bestandteil.

Bodenseekreis Stocken die Planungen für die B 31-neu? Staatssekretär reagiert auf Kritik aus der Region Das könnte Sie auch interessieren

Die Richtlinie schreibe eine Breite des Seitenstreifens von mindestens 2,50 Metern vor. „Abweichungen bedürfen einer sorgfältigen Abwägung und stichhaltenden Begründung im Einzelfall“, so das Bundesverkehrsministerium. Hierbei würden immer die örtlich gegebenen Rahmenbedingungen im Vordergrund stehen. Ein Vergleich mit anderen Vorhaben sei daher nicht möglich.