Unter dem Motto „alle für alle“ war am ersten Aprilwochenende ein Zeppelin NT der Deutschen Zeppelin-Reederei in Kooperation mit der Stadt Friedrichshafen über der Bodenseeregion unterwegs. Damit sollte ein Zeichen der Zuversicht und des Zusammenhalts an die Bevölkerung gesendet werden.

„In den Verwaltungsstäben kam daraufhin die Idee auf, die Flüge mit dem Zeppelin NT auch zur Unterstützung der Polizei einzusetzen“, teilte das Polizeipräsidium am Mittwochvormittag mit. Der Zeppelin werde deshalb am Osterwochenende mit Polizisten an Bord im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg unterwegs sein. Dabei solle ein Überblick über die Einhaltung der Corona-Verordnung verschafft werden. „Auf die Einhaltung der Abstandsregeln wird an Bord selbstverständlich geachtet“, heißt es weiter.

„Wir freuen uns, einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten zu können, indem wir die wichtige Arbeit der Polizei unterstützen“, wird Eckard Breuer, Geschäftsführer der Deutschen Zeppelin-Reederei, in dem Pressetext zitiert. Der Zeppelin NT sei perfekt für derartige Missionen geeignet – er fliege sehr leise und mit geringen Abgasemissionen.

Aus der Luft lassen sich Gruppen besser erkennen

Polizeipräsident Uwe Stürmer verspricht sich der Mitteilung zufolge viel von dieser Möglichkeit, könnten doch bei einem Überflug mit dem Zeppelin NT aufgrund von Flughöhe und -geschwindigkeit sehr genau Menschengruppierungen im öffentlichen Raum erkannt werden, die sonst durch Streifenwagenbesatzungen nur erschwert zu entdecken seien. „Wir nehmen das Angebot der Einsatzunterstützung gern an, um noch gezielter gegen Verstöße gegen die gültige Gesetzeslage, die ja dem Schutz vor Infektionen dient, vorgehen zu können“, so Stürmer.

Großteil der Bevölkerung hält sich an die Vorgaben

Zugleich bedanke sich Stürmer bei der Bevölkerung für die bisherige Disziplin, die Akzeptanz und das Verständnis für die Vorgaben, heißt es weiter. Nach wie vor halte sich der Großteil an die Vorgaben und die Uneinsichtigen müssten eben durch Anzeigen und entsprechende Bußgelder „überzeugt“ werden, so der Polizeichef.