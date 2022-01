Vorarlberg vor 6 Stunden

Werden die 2G-Regeln im Einzelhandel und in der Gastronomie eingehalten? Wir haben Bregenzer Polizisten bei einer Kontrolle begleitet

Auch bei unseren österreichischen Nachbarn gilt in Restaurants, Cafés und im Einzelhandel die 2G-Regel. Sie sind also nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich. Wie gehen Betriebe damit um, was sagen Kunden und Gäste dazu und welche Bilanz zieht die Polizei nach den Kontrollen? Wir zeigen es Ihnen.