Sie hat ein schlechtes Gewissen, aber ihre Entscheidung steht fest. Nadja Pecher macht noch ein halbes Jahr Pflichtpraktikum in einer Häfler Apotheke. Danach will die Auszubildende zur Pharmazeutisch-Technischen Assistentin (PTA) in die Pharmaindustrie gehen. Das steht für sie fest – „leider“, wie sie sagt.

Die Arbeit in der Apotheke ist für sie nicht das Problem. Sie hat als Aushilfe dort gearbeitet und kennt das Arbeitsumfeld. „Es ist ein schöner und sehr wichtiger Beruf“, sagt die 25-Jährige. Sie möge die Mischung aus Kundenkontakt, Beratung und Laborarbeit. Außerdem gefalle ihr die Arbeit im kleinen Team und die familiäre Atmosphäre. Aber da sind zwei Gründe, warum sie lieber in die Industrie will.

PTAs werden dringend gesucht

Pechers Weg ist beispielhaft für junge Berufseinsteiger: Viele Pharmazeuten oder PTAs gehen nach Ende ihrer Ausbildung direkt zu Pharmaunternehmen. Dabei suchen Apotheken bundesweit händeringend nach jungen Fachkräften. Einige Betriebe müssen Öffnungszeiten einschränken, andere gar schließen. Im Bodenseekreis hätte die 25-jährige Auszubildende eine große Auswahl, dort sind viele Stellen unbesetzt. Warum hat sie sich also dagegen entschieden?

Bodenseekreis „Lage ist eine Katastrophe“: Warum Apotheken gegen Pharmafirmen wie Vetter oft das Nachsehen haben Das könnte Sie auch interessieren

Kaum Perspektiven in Apotheken

Erstens: das Geld. „In der Industrie zahlen Unternehmen deutlich besser“, sagt Nadja Pecher. Rund 2400 Euro brutto verdient eine Berufseinsteigerin in einer Apotheke. Das Maximum sind nach aktuellem Tarifvertrag rund 3000 Euro im 15. Berufsjahr. Für Pecher ist das nicht wenig, man könne davon leben, sagt sie. Aber: „Ich stehe am Anfang meines Berufswegs und habe klare Ziele in meinem Leben.“ Sie wolle irgendwann eine Familie gründen und wolle langfristig finanzielle Sicherheit.

Nadja Pecher liest in einem Lehrbuch über Arzneimittelkunde. | Bild: Cian Harung

Zweitens: die Entwicklungsmöglichkeiten. „In einer Apotheke wird ein Apotheker immer über mir stehen, egal, ob ich dort vier oder 40 Jahre arbeite“, sagt sie. In einem Industrieunternehmen sieht sie dagegen mehr Möglichkeiten aufzusteigen. Bei dem Pharmaunternehmen Vetter sei sie zuletzt bei einem Infotag gewesen, sagt sie. Was Mitarbeiter mit pharmazeutischem Hintergrund dort verdienen, teilt die Pressestelle des Unternehmens auf SÜDKURIER-Anfrage konkret nicht mit. Doch bereits jetzt kann dort eine ungelernte Arbeitskraft in der Produktion mehr verdienen als eine PTA im ersten Berufsjahr.

Inhaber und Verbände fordern höhere Vergütungen

Um Pharmazeuten und PTAs höhere Gehälter zu zahlen, fordern Apotheker bereits länger eine höhere Vergütung für rezeptpflichtige Medikamente. Pro Mittel erhalten Betriebe aktuell drei Prozent auf den Apothekeneinkaufspreis sowie einen Fixzuschlag von 8,35 Euro pro Packung. Davon müssen sie allerdings wiederum zwei Euro an die gesetzlichen Krankenkassen abgeben. Seit 2012 ist diese Regelung nicht angepasst worden, die Inflation aber deutlich gestiegen.

Streik Noch ein Streik! Warum am 14. Juni viele Apotheken geschlossen bleiben Das könnte Sie auch interessieren

Auch der Landesapothekerverband fordert, dass Betriebe PTAs höhere Gehälter zahlen können, um die halten zu können. „Zwar sind die Löhne und Gehälter in den vergangenen beiden Jahren deutlich angehoben worden – sie liegen aber unterhalb des Lohnniveaus der Industrie“, sagt Pressesprecher Frank Eickmann auf SÜDKURIER-Anfrage. Damit sich das ändert, protestieren bundesweit mehrere Apotheken am 14. Juni.

Rückkehr in Apotheke nicht ausgeschlossen

Für Nadja Pecher ist der Weg klar: Sie will in einigen Monaten Bewerbungen für Industrieunternehmen schreiben. Ähnlich sei es auch bei Mitschülern aus ihrem Jahrgang der Bernd-Blindow-Schule in Friedrichshafen. Laut einer eigenen Umfrage in ihrer Klasse strebe rund ein Drittel der 25 Berufsschülerinnen den Weg in die Industrie an, ein Drittel wolle in die Apotheke und ein Drittel wolle etwas ganz anderes machen.

Zwar habe Pecher auch den Gedanken, dass die Arbeit in einem Industrieunternehmen nichts für sie sein könnte, doch gebe es auch einen Weg zurück. Immerhin sei sie Vertreterin eines umworbenen Mangelberufs und sagt daher: „Wenn ich doch in eine Apotheke will, stehen mir immer noch alle Türen offen.“