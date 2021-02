In wenigen Wochen wird der 17. Landtag von Baden-Württemberg gewählt. Wer wird den Wahlkreis 67/Bodensee in den kommenden fünf Jahren in Stuttgart vertreten? Darüber sollen 132 296 Wahlberechtigte aus dem Bodenseekreis am 14. März abstimmen.

Der Wahlkreis Der Wahlkreis 67 umfasst 20 Gemeinden des Bodenseekreises. Ausgenommen vom Wahlkreis 67 sind die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch.

Beide Abgeordnete treten wieder an

Bislang wird die Region im Stuttgarter Landesparlament von Martin Hahn (Landtagsabgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen) und dem FDP-Abgeordneten Klaus Hoher vertreten. Hahn ist seit 2011 Mitglied des Landtags und wurde 2016 wiedergewählt. Hoher kandidierte 2016 zum ersten Mal und zog in den Landtag ein. Beide treten bei der Wahl am 14. März wieder an.

Doch wer geht für die anderen im Landtag vertretenen Parteien – also CDU, SPD und AfD – im Bodenseekreis ins Rennen? Dominique Emerich will das Direktmandat für die CDU zurückzugewinnen. Die 35-jährige Jasmina Brancazio aus Friedrichshafen tritt für die SPD an. Die AfD hat den Vorsitzenden der Kreistagsfraktion, Christoph Högel, als Kandidaten zur Landtagswahl nominiert.

Bild: Kerstan

Wer tritt im Bodenseekreis noch an?

Was treibt die Kandidaten an, warum wollen sie Politik machen? Porträts der Bewerber, deren Parteien bislang im Stuttgarter Landtag vertreten sind, finden Sie demnächst auf suedkurier.de und im SÜDKURIER. Parteien, die nicht im Landesparlament sind, müssen laut Landeswahlgesetz in jedem Wahlkreis 150 Unterstützerunterschriften sammeln, um antreten zu können. Wer hat dieses Ziel erreicht und stellt sich am 14. März zur Wahl?

Die zugelassenen Wahlvorschläge im Bodenseekreis (mit Hauptwohnsitz in Klammern) Bündnis 90/Die Grünen Bewerber: Martin Hahn (Überlingen)

Ersatzbewerberin: Franziska Scholz (Meersburg) CDU Bewerberin: Dominique Christine Emerich (Immenstaad)

Ersatzbewerber: Pascal Salomon (Friedrichshafen) AfD Bewerber: Christoph Högel (Friedrichshafen)

Ersatzbewerber: Andreas Piekniewski (Markdorf) SPD Bewerberin: Jasmina Brancazio (Friedrichshafen)

Ersatzbewerber: Boris Nicolaus Dr. Mattes (Meersburg) FDP Bewerber: Klaus Hoher (Salem)

Ersatzbewerberin: Carmen Eger, (Friedrichshafen) Die Linke Bewerber: Sander Frank (Friedrichshafen)

Ersatzbewerberin: Inge Jakowlew (Friedrichshafen) ÖDP Bewerberin: Marion Dr. Morcher (Friedrichshafen)

Ersatzbewerberin: Sylvia Hiß-Petrowitz (Friedrichshafen) Die Partei Bewerber: Corbinian Grimm (Friedrichshafen)

Ersatzbewerber: Marco Janoschka (Friedrichshafen) Freie Wähler Bewerber: Thomas Brillisauer (Achberg)

Ersatzbewerber: keiner Die Basis Bewerberin: Heike Padberg (Langenargen)

Ersatzbewerber: Martin Padberg (Langenargen) Klimaliste Baden-Württemberg Bewerber: Daniel Boch (Friedrichshafen)

Ersatzbewerberin: Amelie Kybart (Friedrichshafen) W2020, Partei Wir2020 Bewerber: Jonas Preusch (Tettnang)

Ersatzbewerber: Andreas Zok (Überlingen) Volt Deutschland Bewerber: Stefan Bischof (Friedrichshafen)

Ersatzbewerber: Laurenz Bramlage (Friedrichshafen)

Kampf um Wählerstimmen wird zur Herausforderung

Von Präsenzveranstaltungen vor großem Publikum müssen die Parteien auf digitale Formate umsteigen: Die Corona-Pandemie macht derzeit auch vor dem Wahlkampf nicht halt. Wie gut erreichen die Kandidaten ihre Wähler über soziale Netzwerke? Kann ein digitaler Auftritt den persönlichen Kontakt ersetzen?

Und wie positionieren sich die Kandidaten zu Sachthemen wie Verkehr oder Bildung? Die Antworten der Bewerber veröffentlichen wir bis zur Landtagswahl thematisch gebündelt im Internet und auf mehreren Themenseiten im SÜDKURIER.