Wer teilt, spart oft Geld – aber wie hat sich die Pandemie auf das Teilen von Fahrrädern, Autos und Büros am Bodensee ausgewirkt?

Mit dem Carsharing-Wagen in Überlingen zum Einkaufen fahren, mit dem geliehenen Fahrrad um den Bodensee radeln oder in einem gebuchten Büro in Langenargen arbeiten: Solche Sharing-Angebote waren am Bodensee vor Corona im Kommen. Hat die Pandemie den Trend verstärkt oder gebremst? Wir haben mit Vertretern der einzelnen Branchen gesprochen.