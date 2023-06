Die schlechte Laune nach dem Urlaub hat sogar einen Namen: Post-Holiday-Syndrom. Wer sich am ersten Arbeitstag niedergeschlagen fühlt, vielleicht sogar gestresst, als sei er nie weg gewesen, der macht etwas falsch. Die Barmer Ersatzkasse wartet mit Anregungen auf, was gegen Frust nach Rückkehr aus dem Urlaub hilft und was den Wiedereinstieg erleichtert.

Drei, oder vier Tipps gegen den Rückkehrerfrust

Drei Tipps der Krankenkasse: Nicht an einem Montag starten, sondern erst am Mittwoch, damit bald das nächste Wochenende beginnt. In Erinnerungen schwelgen und im Kollegenkreis vom schönen Urlaub schwärmen. Oder gleich den nächsten Urlaub planen, weil Vorfreude eine schöne Sache ist.

Unser vierter Tipp: Am Bodensee wohnen. Eine kleine Umfrage in der Nachbarschaft und unter Kollegen bestätigt nämlich, dass es uns Seebewohnern leichter als anderen Menschen fällt, aus dem Urlaub zurück in den Alltag zu finden.

Auf dem Heimweg aus vier Himmelsrichtungen

Das gute Gefühl setzt spätestens dann ein, wenn man, von Frankreich her, mit Wohnwagen im Schlepptau das saftig grüne Höllental erklimmt. Oder wenn man, vom Allgäu her, über die A 96 auf Lindau zuschwebt und das blaue Band des Bodensees erblickt. Wenn man, von Schaffhausen her, über die Grenze tuckert, sich am Hohentwiel erfreut und von gestressten Schweizer Autofahrern im grauen Qualm ihrer aufgemotzten Autos eingenebelt wird. Oder wenn man, von Herdwangen kommend, über den letzten Buckel fährt und im Abendrot die Berge leuchten sieht.

Warum war ich eigentlich weg?

Die Koffer sind verstaut, die Wäsche zurück im Schrank, der Briefkasten geleert, der Alltag startet. Doch halt. Allerspätestens, wenn man in der Mittagspause mal kurz in den See zum Abkühlen springt oder am ersten Feierabend mit Touristen über die Promenade schlendert, stellt man sich unwillkürlich die Frage, warum man eigentlich weg gewesen ist?

Was für ein Anblick: Der Hohentwiel, Hausberg von Singen. | Bild: Gerhard Plessing

Tatsächlich muss es ein niederschmetterndes Gefühl sein, wenn die Rückkehr aus dem Urlaub nicht am Bodensee, sondern zum Beispiel in einem Wohnblock in Bad Saulgau endet. Kein Wunder, dass da das Post-Holiday-Syndrom auftritt. Wenn die Gespräche im Urlaub auf die eigene Herkunft kommen, dann lautete die Gegenfrage oft, warum man denn auf Reisen gehe, wo‘s am Bodensee doch so schön sei. Ja, warum war ich eigentlich weg? Weil nur der, der fortfährt, mit neuem Blick zurückkehren kann. Die erste Nacht wieder im eigenen Bett fühlt sich wohlig an, wie an einem neuen Ort.