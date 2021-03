Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Wenn Wanderratten in Wohngebiete ziehen:

Gibt es in Friedrichshafen eine Rattenplage?

Immer häufiger sichten Anwohner in Fischbacher Wohngebieten die unbeliebten Nagetiere. Gibt es bedingt durch die Corona-Pandemie verstärkt Rattenplagen in Friedrichshafen oder sind die Nager aus der Unterwelt in Siedlungen und Städten ein normales Phänomen? Eine Spurensuche.