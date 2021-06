Da ist Gefühl im Daumen gefragt: Gas geben. Vor dem Looping den Turbo rein, sonst stürzt der Rennwagen ab. Doch Vorsicht, die nächste scharfe Kurve kommt. Da muss der Wagen wieder langsamer sein, sonst hebt er ab und fliegt von der Bahn. Als Kind war es der größte Spaß: Stundenlang haben sind wir auf dem Boden gekniet, tief versunken in das Spiel mit der Carrera-Bahn und immer die eine Frage: Wer ist schneller?

Und so werden bei dem einen oder anderen Besucher im Dornier-Museum sicher Kindheitserinnerung wach: Denn bei der neuen Erlebnisausstellung Rennfieber ist der bayrische Spielwarenhersteller Carrera mit von der Partie. Vier verschiedene Bahnen sind im Museum aufgebaut. Ausdrücklich heißt es: Nicht nur anschauen ist erlaubt, sondern auch gleich ausprobieren.

„Wir wollten aber auch den musealen Ansatz nicht vernachlässigen“, sagt Marketingleiter Philipp Lindner. Und so ist an den Wänden nicht nur die Carrera-Geschichte zu finden, sondern Besucher können auch Zitate bekannter Rennsportler oder die Meilensteine der Renngeschichte nachlesen.

Unter anderem geht es auch um Aerodynamik – dem verbindenden Element zwischen der Luftfahrt, die grundsätzlich im Dornier-Museum Thema ist, und dem Rennsport. „Wenn sie den Flügel eines Flugzeuges nehmen und umdrehen, dann haben sie das, was auf dem Rennauto hinten drauf ist: den Spoiler, der dafür sorgt, dass das Auto im Gegensatz zum Flugzeug keinen Auftrieb bekommt, sondern auf die Piste gepresst wird“, erklärt Museumsdirektor Hans-Peter Rien.

Mit Rennpisten kennt sich auch Tim Zimmermann aus. Der Rennsportler aus Langenargen fährt aktuell für Lamborghini im ADAC GT Masters und ist ebenfalls Teil der Ausstellung. Nicht nur mit seinem Werdegang im Rennsport, sondern auch als Rennfahrer selbst. Im Rennsimulator – so trainiert Zimmermann täglich selbst seine Fertigkeiten – können Museumsbesucher selbst Rennerfahrung sammeln. „Das ist wie in der Realität. Man spürt jede Bodenwelle und jeden Grashalm. Nur ein Crash tut nicht so weh“, erklärt Zimmermann.

„Das ist wie in der Realität. Man spürt jede Bodenwelle und jeden Grashalm. Nur ein Crash tut nicht so weh.“ Tim Zimmermann über den Rennsimulator

An bestimmten Tagen, die das Dornier-Museum immer im Vorfeld auf seiner Internetseite veröffentlicht, kann man sich zu Tim Zimmermann ins Rennkart setzen. Dabei handelt es sich um eine spezielle Anfertigung, um auch andere ein bisschen Rennluft schnuppern zu lassen. Eineinhalb Karts wurden dafür zusammengeschweißt und der Motor hat es in sich: „Ein normales Kart hat einen Rasenmähermotor mit acht oder neun PS. Das Kart hat 42 PS und sechs Gänge“, erklärt Zimmermann. Und wenn er auf Gas drückt, weiß man sofort, wovon er spricht.

Um Geschwindigkeit geht es auch beim Boxenstopp. Der Rekord in der Formel 1 liegt bei 1,82 Sekunden. Im Dornier-Museum können die Besucher selbst ausprobieren, wie schnell sie selbst sind. Museumsdirektor Rien und Marketingleiter Lindner liegen immerhin bei etwas mehr als 14 Sekunden.