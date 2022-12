Das Pfahlbauten-Museum in Unteruhldingen gehört zu den meist besuchten Tourismus-Attraktionen am Bodensee. Was viele allerdings nicht wissen: Es ist auch ein wissenschaftliches Forschungsinstitut. Während es sich dort alles zwischen der Karwoche und dem Ende der Herbstferien um die Besucher, Führungen und verschiedene Programme dreht, verschiebt sich die Arbeit im Winter auf die Forschungsarbeit.

Das Pfahlbauten-Museum in Unteruhldingen im Winter: Aktuell befindet sich dort eine Baustelle. Es entsteht das neue Museumsgebäude mit einer Ausstellungsfläche von 6000 Quadratmetern. | Bild: Jäckle, Reiner

„Wir haben eine umfangreiche Sammlung, die wir digitalisieren und katalogisieren“, erklärt Museums-Direktor Gunter Schöbel. „Bei uns gelten die fünf Grundsätze Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln.“ Ein ganz besonderer Fokus liege dabei auf den letzten beiden Aufgaben. Aktuell hat das Pfahlbauten-Museum einen verhältnismäßig kleinen Raum für die Ausstellung. Deshalb wird seit Anfang Oktober auf dem Gelände gebaggert und gegraben. Dort entsteht in den kommenden 18 Monaten der erste Teil des neuen Museumsgebäudes, das zukünftig 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche bieten soll.

Nachbildungen produzieren und Exponate konservieren

Bis es so weit ist, werden in der Modellwerkstatt Nachbildungen von Originalfunden produziert, die Bibliothek neu sortiert, im Schriftarchiv Briefe und im Fotoarchiv Bilder digitalisiert und im Fundarchiv Exponate konserviert. „Wir kümmern uns im Fotoarchiv um 30.000 Dias, die auch verschlagwortet werden müssen, und im Schriftarchiv um etwa 120.000 Briefe“, erklärt Gunter Schöbel. „Aktuell sind wir bei den Briefen im Jahr 1968 angekommen.“ Die Schriftstücke lieferten jede Menge wertvolle Informationen, mit denen das Pfahlbauten-Museum viele andere Museen bei der Forschung unterstützen könne. „Wir bekommen immer wieder Anfragen aus der Schweiz, Dänemark, Schweden und ganz Europa“, so der Direktor.

Der Technische Direktor des Museums, Rolf Auer, legt Hand an. | Bild: Jäckle, Reiner

Eine weitere wichtige Aufgabe hat das Handwerker-Team im Museum. Im Winter werden die Dächer, Stege und Palisaden renoviert. „Vor allem die Vögel holen ganz offensichtlich immer mehr Schilf von unseren Dächern zum Nestbau“, erklärt Gunter Schöbel. „Deshalb müssen wir jedes Jahr den Außenbereich wieder auf Vordermann bringen.“ Bei den Stegen werden die Geländer und einzelne morsche Holzbretter ersetzt.

Konzept wird zur Chefsache erklärt

Das Konzept der neuen Saison wird alljährlich im Winter zur Chefsache erklärt. „Auf der einen Seite schauen wir, dass wir ein attraktives Programm auf die Beine stellen können, und auf der anderen Seite schaue ich, dass auch wir als nicht-staatliches Museum die einen oder anderen Fördergelder bekommen“, sagt Gunter Schöbel. „Damit können wir vor allem unser umfangreiches Angebot in der experimentellen Archäologie realisieren.“

Auf einem der Stege im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen wird im Winter einiges ausgebessert. | Bild: Jäckle, Reiner

Grundlage der neuen Konzepte bildet eine ständige Erhebung durch Umfragen unter den Besuchern, die das Team des Pfahlbauten-Museums vornimmt und auswertet. „Durch diese Erkenntnisse und unserem gesunden Zielgruppen-Spektrum haben wir es geschafft, den Rückgang der Besucher in den vergangenen beiden schwierigen Jahren im Rahmen zu halten“, sagt der Direktor. „Wir haben mit dem grünen Klassenzimmer, diversen Ferienprogrammen und Führungen offensichtlich den Nerv der Besucher getroffen.“