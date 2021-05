Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Wenn die Inzidenz weiter sinkt, können Schulen im Bodenseekreis am Montag wieder öffnen

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Bodenseekreis am Donnerstag den dritten Tag in Folge unter 165. Die Schulen sind auf Grundlage der Bundes-Notbremse sind seit Montag geschlossen. Geht es am Montag also wieder los? Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen.