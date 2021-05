So chaotisch wie die Schulschließung wegen hoher Inzidenzwerte verlaufen ist, stellt sich nun die Frage, wie die Schulen im Bodenseekreis wieder aus dem Lockdown herauskommen? Und vor allem: Wie erfahren die Schüler davon? Wir haben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Ganz so schnell wie bei den Schulschließungen geht es bei der Rückkehr in den Wechselunterricht nicht. Während vor dem Lockdown drei Tage über dem Schwellenwert genügten, um die Schulen zu schließen, muss der Wert fünf Tage lang in Folge