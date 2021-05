Daten-Story Nur für Abonnenten vor 8 Stunden

Weniger Autos durch die Pandemie? So hat sich der Verkehr auf der B 31 in den vergangenen zehn Jahren verändert

Auto an Auto an Lastwagen an Lastwagen – auf der Bundesstraße 31 ist es voll. Bis zu 25.000 Fahrzeuge rollen am Tag durch mehrere Orte der Region. Aber ist der Verkehr wirklich schlimmer geworden? Und wie hat sich die Corona-Pandemie auf der Verkehr ausgewirkt? Wir haben die Verkehrszahlen für Sie analysiert.