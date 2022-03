„Die allgemeine Situation ist gerade schwierig.“ Vitalij Begert ist stellvertretender Leiter des Edeka-Marktes in Ailingen. Der 30-Jährige hat die Stelle seit gut einem Jahr inne. Und derzeit hat er es oft mit Kunden zu tun, die wohl für einen Notfall vorsorgen möchten: „Es sind vor allem Rapsöl, Weizenmehl und wieder einmal Klopapier, die fehlen“, sagt Begert. Und er fügt an: „Die Stimmung ist häufiger auch mal aggressiv, wenn die Kunden nicht das bekommen, was sie wollen.“

Matthias Schopf, Pressesprecher von Edeka Sulger, sagt: „Dass einige Leute so viel kaufen, ist letztlich nicht nachvollziehbar.“ | Bild: Benjamin Schmidt

Was Vitalij Begert da erzählt, klingt wie ein Bericht vom Beginn der Corona-Pandemie. Anfang 2020, als das öffentliche Leben größtenteils lahmgelegt war, wurde das Klopapier knapp. Genauso wie Hefe und Nudeln. Matthias Schopf, Pressesprecher bei Edeka Sulger, hat das miterlebt. „Ich habe damals nicht verstanden, warum es genau das Klopapier war“, sagt er heute. Und, so fügt Schopf an: „Ich verstehe auch jetzt nicht, warum die Leute jetzt wieder Artikel hamstern.“ Denn damals sei genügend vorhanden gewesen – und heute sei das auch so.

Video: Benjamin Schmidt

Eigentlich genügend Ware vorhanden

Die Ukraine exportiert Weizen, Raps und Mais in großen Mengen. Das scheint zur Sorge bei den Kunden zu führen, dass es diese Artikel bald nicht mehr geben könnte. Und genau diese Verunsicherung wird zu einer Art selbst erfüllenden Prophezeiung. Vitalij Begert erklärt: „Wir haben eigentlich ausreichend Artikel im Sortiment.“ Denn zweimal in der Woche wird in Aillingen die sogenannte Trockenware angeliefert – sprich nicht verderbliche Produkte wie eben Rapsöl und Weizenmehl. Zweimal am Tag füllt Begert mit seinen Kollegen die Regale damit auf. „Aber kurz darauf wieder alles weg.“

Ein Hinweis am Supermarkt-Regal: Pro Haushalt sollen nur zwei Artikel gekauft werden. | Bild: Benjamin Schmidt

So eine Knappheit entsteht schnell, wie Begert weiter ausführt. „Wenn etwa die Hälfte unserer täglichen 1500 Kunden mehr Mehl als üblich kauft, dann ist es in kurzer Zeit vergriffen. Und wenn andere Kunden die leeren Regale sehen, wollen sie ebenfalls vorsorgen.“ Begehrt seien vor allem günstige Waren: Teureres Biomehl etwa ist noch zu haben – anders als beim Rapsöl. „Hier werden Produkte in jeder Preisklasse gekauft.“

Das sagen Lidl und Aldi Auch in anderen Supermärkten werden derzeit manche Waren verstärkt nachgefragt. Lidl schreibt auf Anfrage: „Die Warenversorgung in den Filialen bei Lidl ist grundsätzlich sichergestellt. Lediglich bei einzelnen Produkten kann es zu Lieferverzögerungen kommen.“ Auch Aldi weist darauf hin, dass einige Waren kurzzeitig vergriffen sein könnten. „Wir bitten unsere Kunden immer, Waren nur in haushaltsüblichen Mengen einzukaufen. Bei größeren Nachfragen behalten wir uns wie immer vor, die Abgabemenge pro Kunde vorübergehend einzuschränken.“

Nachfrage wird wohl nachlassen

Einen höheren Absatz für die Supermärkte bedeutet die derzeitige Nachfrage übrigens kaum. Denn wer heute viel Öl oder Mehl kauft, braucht in einigen Wochen weniger davon. „Das haben wir nach dem Corona-Lockdown auch stark bei der Nachfrage nach Klopapier gemerkt“, erinnert sich Pressesprecher Matthias Schopf. Statt Freude über gute Geschäfte überwiegt daher ein gewisser Frust, der sich derzeit in Supermärkten breitmacht. Vitalij Begert sagt: „Das spürt man schon als Mitarbeiter.“ Mindestens zweimal am Tag muss er Diskussionen mit Kunden führen, die mehr Artikel kaufen möchten, als sie eigentlich brauchen. „Wir geben nur zwei Packungen pro Kunde ab, damit es für alle reicht.“ Entsprechende Schilder an den Regalen weisen auf die Regel hin.

Dennoch gibt es einige Produkte, die künftig tatsächlich nicht mehr verfügbar sein werden: russische Direktimporte. Wie viele andere deutsche Unternehmen wendet sich auch Edeka vom dortigen Markt ab. Ein Beispiel ist etwa Wodka aus St. Petersburg. Vitalij Begert: „Den verkaufen wir jetzt noch ab, aber neuen bestellen wir nicht mehr.“ Aber auch in Sachen Kartoffelschnaps dürfte es zu keiner Versorgungskrise kommen: Die meisten Produkte im Edeka-Regal stammen nämlich nicht aus Russland, sondern aus dem Westen Europas.