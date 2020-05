Ravensburg vor 5 Stunden

Weitere Absage: Oberschwabenschau findet im Herbst 2020 nicht statt

2020 gibt es keine Oberschwabenschau, die Messe wird offiziell abgesagt. „Corona verändert die Rahmenbedingungen so sehr, dass die Oberschwabenschau dieses Jahr nicht das sein kann, wofür Aussteller und Besucher sie traditionell so schätzen“, begründet der Veranstalter die Absage in einem Pressetext.