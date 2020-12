Anders als im vergangenen Jahr hat es diesen Dezember bereits geschneit – nicht nur in den Höhenlagen sondern auch im Bodenseekreis. Doch wie sieht es mit Schnee an Heiligabend und den Feiertagen aus? Weiße Weihnachten sind am Bodensee bekanntlich eher selten. Zuletzt hat es 2010 an den Feiertagen geschneit.

Blick vom Aussichtspunkt beim Gallerturm: Jürgen Gundelsweiler war am 1. Dezember nach dem ersten Schnee diesen Winter in Überlingen unterwegs und fotografierte diesen Anblick. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Doch dieses Jahr gibt es eine Chance. Zumindest für die Feiertage, berichtet Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor. In den nächsten Tagen bleibt es nach Angaben des Wetterexperten am Bodensee aber noch „recht mild“.

Jürgen Schmidt, Meteorologe Wetterkontor: „Am 4. Advent zieht dann wahrscheinlich Regen heran.“ | Bild: Wetterkontor

Bei einer ruhigen Hochdruckwetterlage könne es bis Samstag zu Nebel und Hochnebel kommen. „Am 4. Advent zieht dann wahrscheinlich Regen heran. Das Tief läutet dann eine sehr milde und wechselhafte Phase ein“, prognostiziert Jürgen Schmidt.

Bodenseekreis Wie sich der Klimawandel im Bodensee-Wetter bemerkbar macht und noch machen wird Das könnte Sie auch interessieren

Meteorologe Schmidt: „An Heiligabend bleibt es mild und wahrscheinlich auch nass“

Die Temperaturen steigen am Dienstag und am Mittwoch auf Werte um 10 Grad Celsius. „An Heiligabend bleibt es mild und wahrscheinlich auch nass.“ An den Weihnachtsfeiertagen selbst werden die Temperaturen kälter. Und Jürgen Schmidt macht Hoffnung: „Am zweiten Weihnachtsfeiertag könnte es eine weiße Überraschung geben.“

Wie Puderzucker lag der erste Schnee des Winters am 1. Dezember auf den Dächern der Birnau in Überlingen. | Bild: Manuela Klaas

Doch Meteorologe Roland Roth von der Wetterwarte Süd betont, dass „die Wetterwürfel noch nicht gefallen“ sind. Ob es an Weihnachten schneit, könne noch nicht verlässlich gesagt werden. Rein statistisch gesehen sei es nicht wahrscheinlich. „Seit 1970 hat es nur alle vier bis fünf Jahre weiße Weihnachten am See gegeben“, sagt Roth.

Schon jetzt mehr Schnee als vergangenen Winter

In diesem Dezember fiel allerdings bereits mehr Schnee als den gesamten vergangenen Winter hindurch. Wie der gesamte Winter dieses Jahr wettertechnisch ausfällt, wagt sich Roland Roth noch nicht, zu sagen.

Wie das Wetter diesen Winter insgesamt wird, will Roland Roth, Meteorologe Wetterwarte Süd, noch nicht vorhersagen. „Es steht in den Sternen.“ | Bild: Wetterwarte Süd

„Es steht in den Sternen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet jedoch einen deutlich zu warmen, die Schweizer ‚Wetterschmöker‘ dagegen einen schneereiche, langen Winter“, berichtet Roth. Er ist der Meinung: „Abwarten, in drei Monaten sind wir schlauer.“