Die Weiße Flotte der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) bedient ab Montag, 15. Juni, wieder alle Häfen und Landestellen rund um den See. Dazu gehören auch die Häfen in Österreich und der Schweiz, die bislang wegen der Grenzschließungen im Zuge der Corona-Krise nicht angefahren werden durften, heißt es in einer Mitteilung der BSB.

Haltestelle „Überlingen West“ wird nicht angefahren

Eine Ausnahme bildet die Landestelle „Überlingen West“, die nur im Rahmen der mittlerweile verschobenen Landesgartenschau angefahren worden wäre und somit aus dem diesjährigen Fahrplan fällt. Auch die Schiffe aus Österreich und der Schweiz fahren die deutschen Häfen ab Montag wieder gemäß Fahrplan an.

Die Bodensee-Fähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn ist ab 15. Juni ebenfalls wieder im regulären Fahrplan unterwegs. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder alle Kurse anbieten und bei unseren Freunden in Österreich und der Schweiz anlegen können“, wird BSB-Geschäftsführer Frank Weber in der Mitteilung zitiert. „Wir möchten den Menschen eine kleine Auszeit bereiten, weit weg vom Alltagsstress. Deshalb hoffen wir jetzt auf einen sonnigen Sommer und dass keine neuen Einschränkungen auf uns zukommen.“

Weber appelliert an die Fahrgäste: „Beachten Sie die Schutz- und Hygienemaßnahmen an Bord, halten Sie Abstand und nehmen Sie Rücksicht aufeinander. Dann haben wir alle eine gute Zeit an Bord.“

Einzelne Kurse auf dem Überlinger See entfallen

Mit dem Beginn der internationalen Schifffahrt wird das Angebot ausgebaut. Nur einzelne Kurse auf dem Überlinger See entfallen. Informationen unter www.bsb.de.