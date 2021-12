von Andreas Lang,Holger Kleinstück

Markdorf – Das Optikerfachgeschäft Hammer setzt auf Nachhaltigkeit und präsentiert ab sofort Brillen aus Bohnen. Was sich im ersten Moment unvorstellbar anhört, ist bei näherer Betrachtung tatsächlich wahr. Die Brillenmanufaktur Rolf wurde 2009 inmitten der Tiroler Alpen gegründet. Das Familienunternehmen, das mit seinen einzigartigen Holzbrillen bekannt wurde, stellt heute nicht nur Brillen aus Holz, sondern auch Titanbrillen, Steinbrillen, Hornbrillen und Brillen auf Pflanzenbasis her – ganz ohne Schrauben und damit vollkommen wartungsfrei. Nachhaltiger Luxus Die Nachhaltigkeitsbewegung in der Brillenbranche hat in den letzten Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen, und es gibt kaum eine Marke oder einen Hersteller, der nicht irgendeine Art von Kompensationsinitiative oder umweltfreundlichem Material in seinem Portfolio hat. Der österreichische Brillenhersteller Rolf Spectacles hat sich seit seiner Gründung vor mehr als einem Jahrzehnt für den Klimaschutz stark gemacht. Das Unternehmen arbeitete zunächst mit Holz aus erneuerbaren Quellen, bevor es zu nachhaltigem Büffelhorn und Stein überging. Es ist bestrebt, seine Produktionsstätte energieautark zu machen, wobei Solarzellen Strom erzeugen und weitere grüne Initiativen wie Bienenstöcke auf dem Dach zu einem besseren lokalen Ökosystem beitragen sollen. Die neue Bohnenbrille Die neue 3D-gedruckte Substance-Kollektion stellt einen bedeutenden Sprung in Bezug auf nachhaltige Brillenfassungen dar, da die Kollektion Bohnen aus der Pflanzenfamilie der Wolfsmilchgewächse verwendet. In Pulverform erfüllen die Bohnen die technischen Anforderungen für die additive Fertigung. Die Pflanze kann schnell und ohne Gentechnik angebaut werden und ist eine fantastische nachhaltige Ressource. „Die Pflanze wird in trockenen Gebieten ganz ohne Gentechnik angebaut, konkurriert nicht mit Nahrungsmittelpflanzen und wächst enorm schnell nach: Während Fichten oder Buchen nur um wenige Zentimeter im Jahr größer werden, schafft der Wunderbaum sechs Meter in nur vier Monaten und treibt jedes Jahr neu aus“, erzählt Gründer und Visionär Roland Wolf. Das macht das neue Material nachhaltiger und umweltfreundlicher denn je – und zu einer hervorragenden Basis für eine neue Brillenkollektion namens Substance, die den aktuellen Zeitgeist perfekt einfängt. Da Brillen aus vielen verschiedenen Teilen und Materialien bestehen, ist es schwierig, sie richtig zu recyceln. Deshalb gibt es bei den Bohnen-Brillenrahmen nur fünf Einzelteile (eine Front, zwei Bügel und zwei Gummiringdonuts) und zwei Materialien. Es gibt viele nachhaltige Materialien und Brillengestelle, die um die ganze Welt geflogen werden, aber bei Substance und Rolf wird alles vor Ort hergestellt. Diese Einstellung fiel nicht nur den Juroren des Silmo d’Or auf, sondern auch dem Europäischen Institut für angewandte Nachhaltigkeit in diesem Jahr. Bei den European Green Awards des Instituts gewann die Substance-Kollektion den Green Product Design Award in der Kategorie Accessoires und setzte sich damit gegen Konkurrenz aus anderen Branchen durch.

Die Welt kennenlernen

Überlingen – „Globen sind ein unwiderstehlicher Blickfang und außergewöhnliche Dekorationsobjekte. Ein Leuchtglobus von Columbus zaubert mit seinem Glanz und warmen Funkeln eine wunderschöne und gemütliche Atmosphäre. Das stilvolle Design, hohe Qualität und die Verwendung von nachhaltigen Materialien garantieren Ihnen einen Begleiter fürs Leben.“ So heißt es derzeit beim Unternehmen „Stengele – Die Meistermöbel“, Owinger Straße 10, das für seine Sessel, Schränke oder Küchen längst bekannt ist. Auf 1400 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird eine große Auswahl an Möbeln, Sofas, Küchen, Betten namhafter deutscher und europäischer Hersteller präsentiert. Das Möbelhaus arbeitet mit einer eigenen Schreinerei. Vor einigen Wochen hat das Unternehmen mit Freunden, Bekannten und Geschäftspartnern seinen 100. Geburtstag gefeiert. Neben diesem Sortiment bietet der Betrieb auch einige Globen an. Zum Beispiel einen 50 Zentimeter durchmessenden Leuchtglobus aus Acrylglas oder einen deutlich größeren aus einer mundgeblasenen Kristallkugel, alles in Handarbeit entstanden. Solch ein Globus bietet sich als exklusives Weihnachtsgeschenk an – insbesondere für den Herrn. Wer auf Fortuna setzt, kann eine Weltkugel auch gewinnen. Denn das Unternehmen stellt als fünften Preis des diesjährigen Weihnachtsgewinnspiels einen „Columbus Standglobus mit Beleuchtung und Entdeckerstift “ im Wert von 858 Euro zur Verfügung. Mit dem Entdeckerstift eröffnet sich eine faszinierende, digitale Welt: Der Stift erkennt mithilfe eines Sensors an der Spitze Länder und Gewässer auf dem Globus und spielt dann unterteilt in Kategorien Audiodateien zu den jeweiligen Ländern ab. Beispielsweise gibt es Informationen zum jeweiligen Land oder die Nationalhymne erklingt. Aber auch visuelle Inhalte lassen sich darstellen, wenn er per Bluetooth mit Smartphone oder Tablet verbunden wird. Noch bis Ende des Jahres läuft eine Ausstellung des Unternehmens „Cor“: Es inszeniert das modulare Polstersystem Conseta. „Wir laden herzlich ein: Gehen Sie auf Tuchfu?hlung mit einem der wenigen Sofaklassiker weltweit“, sagt Stengele mit Blick auf das Polsterprogramm, das sich seit 1964 nur unwesentlich verändert hat und nach wie vor erfolgreich ist. Seine Vielfalt an Korpusbreiten, Armlehnenformen, Fußvarianten, Einzel-, Eck- oder Liegenelementen ist nahezu grenzenlos. Diesen Gestaltungsfreiraum macht Cor in einer Wanderausstellung erlebbar, frei nach dem Motto: „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Oder besser gesagt: sitzt.“ Die Besucher von Möbel Stengele ko?nnen sich in aller Ruhe mit ihrem neuen Wunschmo?bel befassen – u?ber das Probesitzen hinaus. Stengele: „Sie genießen ein sinnliches Erlebnis, das Internet oder Katalog nur ansatzweise vermitteln ko?nnen.“

Ein Fachgeschäft für individuellen Schmuck

Überlingen – Wenn hochwertiger und hübscher Schmuck ganz oben auf der Wunschliste für Weihnachten steht, dann ist die Goldschmiede „Die Zwei“, Schulstraße 10, ein lohnender Ansprechpartner. Die Goldschmiedemeister Inge Wiedemann und Lucian Zdych, die das Geschäft seit 31 Jahren leiten, wissen, was sich in Sachen Schmuck zu Weihnachten eignet. Wer sich nicht so richtig auskennt, was er verschenken soll, der wird von den Ladeninhabern gerne individuell beraten. Wichtig zu wissen ist, zu welchem Anlass der Schmuck getragen werden soll. „Schmuck ist für uns Ausdruck von Persönlichkeit und Stil. Deshalb sind unsere Kreationen so individuell wie der, der sie trägt“, sagen die Geschäftsinhaber über sich. Seit Dezember 2017 verfügen sie ein paar Meter weiter in der Münsterstraße 53 mit ihrem Atelier „Zwei Design“ über ein zweites Fachgeschäft. In den beiden Geschäften finden sich Inspirationen in Gold, Silber, Platin, Perlen und Edelsteinen, die zu reizvollen Unikaten verarbeitet sind. In den über 30 Jahren ihres Schaffens haben die beiden Goldschmiedemeister eine umfangreiche Kollektion entworfen und angefertigt. Ein Service, den die Kunden besonders schätzen: „Die Zwei“ reparieren und restaurieren alle Arten von Schmuckstücken. Auch alten Schmuck kann man hier in eine modernere Variante umarbeiten lassen. Mit ihrer aktuell laufenden Ausstellung „Handwerk in Präzision“ soll der neue Stil, den die Inhaber gerade beschreiten, umschrieben werden. „Es handelt sich um eine klassische Technik, die wir formal neu interpretieren“, erläutert Zdych. Für das Weihnachtsgewinnspiel stellt das Schmuckfachgeschäft den achten Preis im Wert von 595 Euro zur Verfügung. Es handelt sich um einen Anhänger aus 925/000 Silber mit Granat in Baguette-Schliffform (acht mal vier Millimeter) in 750/000 Gold gefasst – an Mehrfachseil bi Color Edelstahl. Die Silberlegierung mit dem 92,5-prozentigem Anteil reinen Silbers ist bei der Fertigung aller Schmuckstücke beliebt, ob nun Ringe, Ketten, Armreife oder Uhren hergestellt werden.

Viele Traumküchen zu Traumpreisen

Markdorf – Das Markdorfer BK Küchenfachgeschäft braucht Platz für neue Küchenkollektionen und verkauft Musterküchen zu Tiefpreisen. Rund um den Kochtopf fand früher das gesellschaftliche Leben statt. Derzeit erlebt die Küche als der Ort in der Wohnung, an dem alle Fäden zusammenlaufen, eine Renaissance. Die Küche hat sich schon lange zum beliebten Treffpunkt für Familie, Freunde und Bekannte entwickelt. Viele Küchenkäufer achten darauf, das Kochen und Kommunikation in der Küche möglich ist. Die Küche ist kein Ort mehr, wo nur gekocht wird, vielmehr ist sie aus diesem Schattendasein herausgetreten. Heute achten Küchenplaner darauf, dass diese nicht nur zweckmäßig ist, sondern auch die Möglichkeit für eine Begegnungsstätte bietet, bei dem Lifestyle, Geselligkeit und kulinarischer Genuss in Einklang gebracht werden. Die Küchen-Profis von BK Küchen haben schon viele Singles und Familien zu Traumküchen verholfen und haben für jede Küchengröße die optimale Lösung parat. Bei BK Küchen werden klassische und moderne Küchen für jeden Anspruch geboten. Ob für die junge Familie, den Singlehaushalt oder gleich mehrere Generationen. „Bei uns finden unsere Kunden bestimmt das passende Modell“, versichert Geschäftsführer Alfred Eckle. Die persönliche Beratung und Betreuung stehen beim BK-Küchen-Team im Vordergrund. „Bei uns hat der Kunde feste Ansprechpartner, der diese auf Ihrem Weg zur neuen Einrichtung begleitet“, verspricht der Geschäftsführer. Hierbei sei gewährleistet, dass sich Kücheninteressierte stets auf einen umfassenden Service mit viel Leistungen rund um Küchen, Möbel und Innenausbau verlassen können. Zur Weihnachtszeit sponsert Alfred Eckle, Geschäftsführer des BK Küchenfachgeschäft, für das SÜDKURIER-Weihnachtsrubbelgewinnspiel ein achtteiliges Topfset Senna S8 inklusive Gourmetdeckel mit einem Gesamtwert von 629 Euro. Dieses Kochset ist aus hochwertigen Edelstahl, ist mit Kaltgriffen ausgestattet und für alle Kochfelder geeignet, insbesondere auch für Kochfeldabzüge. Die ausgeklügelte Topfdeckel bieten herausragende Kochmöglichkeiten und einen optimalen Dampfabzug für Küchen, die mit Kochfeldabzüge ausgestattet sind.

Die Jagd auf Rubbellose

Überlingen/Markdorf/Pfullendorf – Seit mehr als zwei Wochen werden in der Region kräftig Rubbellose gesammelt: Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich schon am diesjährigen Weihnachtsgewinnspiel des SÜDKURIER in Kooperation mit dem Einzelhandel beteiligt. Zum Mitmachen haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, noch bis zum Montag, 20. Dezember, 23.59 Uhr, Zeit. Und eine Beteiligung an dem beliebten Spiel, das sich offiziell das „große Weihnachts-Rubbellos Bodensee“ nennt, lohnt zweifelsohne: Über 100 Gutscheine und Preise im Wert von über 15¦300¦Euro sind zu gewinnen. In diesem Jahr beteiligen sich 38 Händler und Unternehmen aus dem Bodenseekreis. Veranstalter des Spiels ist die SÜDKURIER GmbH, Medienhaus, Max-Stromeyer-Straße 178, 78467 Konstanz. Hauptpreis ist ein sogenanntes Fatbike des Unternehmens Trek, Modell Farley 9, im Wert von 3019 Euro. Zur Verfügung gestellt hat es Joachim Wehrle vom 2-Rad Sport Wehrle in Überlingen-Nußdorf. Zweiter Preis sind schwarze WLAN-Hifi-Lautsprecher von LSX im Wert von 1199 Euro, die die TV-Hifi-Video Kirchmann GmbH, ebenso ansässig in Überlingen-Nußdorf, spendet. Den dritten Hauptpreis, ein Kaffeevollautomat des Unternehmens Nivona im Wert von 1049 Euro, stellt der Kaffeeservice Bäder aus Markdorf zur Verfügung. Und so funktioniert’s: Rubbellose gibt es bei jedem Einkauf in allen am Spiel beteiligten Geschäften – solange der Vorrat reicht. Dann müssen Sie das grau unterlegte Feld freirubbeln und den dann sichtbaren achtstelligen Glückscode, Ihre Region und Ihre Anschrift online auf „www.rubbellos.suedkurier.de“ eingeben. So wird Ihr Glückscode aktiviert. Die Gewinnerziehung findet am Dienstag, 21. Dezember, statt. Stimmt der registrierte Glückscode mit dem per Zufallsgenerator gezogenen Code überein, haben Sie gewonnen. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Beachten Sie bitte, dass Sie in dieser und nächsten Gewinnspielwoche noch mit je maximal 25 Glückscodes teilnehmen können. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, außer Mitarbeiter des SÜDKURIER-Medienhauses und seiner Tochterunternehmen sowie Inhaber und Mitarbeiter der teilnehmenden Betriebe. Die Preise Hauptpreis: Mountainbike „Trek“, Modell Farley, Wert 3089 Euro, 2-Rad Sport Wehrle, Überlingen-Nußdorf

2. Preis: WLAN Hifi Lautsprecher LSX schwarz, 1199 Euro, TV-Hifi- Video Kirchmann GmbH, Überlingen-Nußdorf

3. Preis: Kaffeevollautomat Nivona_Nicr_825, 1049 Euro, Kaffeeservice Bäder, Markdorf

4. Preis: Boom II – 2x2 Kopfhörer 2-Wege-System mit 2 Treibern, 990 Euro, Ströble Hören & Sehen, Überlingen

5. Preis: Columbus Standglobus mit Beleuchtung und Entdeckerstift, 858 Euro, Stengele Die Meistermöbel, Überlingen

6. Preis: Topfset Senna S8 8-teilig, 629 Euro, BK Küchen Markdorf

7. Preis: Einkaufsgutschein 600 Euro (zwölf mal à 50 Euro), Edeka Sulger Markdorf

8. Preis: Silber Anhänger mit Granat Baguette, 595 Euro, Goldschmiede „Die Zwei“, Überlingen

9. Preis: Optik Gutschein, 500 Euro, Optik Gölzer, Markdorf

10. Preis: Einkaufsgutschein 500 Euro (fünf Mal à 100 Euro); Proma Markdorf

11. Preis: Einkaufsgutschein 500 Euro (fünf Mal à 100 Euro); Optik Hammer, Markdorf

12. Preis: Einkaufsgutschein 500 Euro (fünf Mal à 100 Euro); Boutique Laufsteg, Überlingen

13. Preis: Weinprobe bis zu 30 Personen, 400 Euro, Staatsweingut Meersburg

14. Preis: Einbaumikrowellengerät Caso EM CG32, 349 Euro, Bommer GmbH Überlingen

15. Preis: Fahrt mit Winzerexpress für zehn Personen, 300 Euro, Winzerverein Hagnau Außerdem 67 weitere

Gutscheine und Preise:

Schmuckvolle Geschenkideen

Markdorf (ala) Das Team von Uhren-und Schmuckfachgeschäft Wielath ist schon in richtiger Weihnachtsstimmung und will viel Freude verschenken. Daher dürfen sich die Teilnehmer des SÜDKURIER-Weihnachtsspiels mit etwas Glück über eine Herrenuhr der Marke Jacques Lemans im Wert von 149 Euro freuen. Auch sonst glänzt das Fachgeschäft mit vielen glitzernden Geschenkideen. „Wir bieten für jeden Geldbeutel das passende Schmuckstück“, verspricht Inhaber Miriam Bakoias. Die Geschäftsführerin hat sich für ihre Kunden zudem Überraschungstüten einfallen lassen. „Das Spannende an diesen Überraschungstüten ist, dass man tatsächlich nicht weiß, was darin ist“, erklärt die Inhaberin. Nur so viel sei verraten: Der Wert des Schmuckes liegt weit höher als der Einkaufspreis dieser Überraschungstüten. Ideale Weihnachtsgeschenke seien auch Uhren für Damen und Herren, die im niedrigen und im gehobenen Preissegment zu finden sind, erläutert Wielath. Das Fachpersonal steht gerne beratend zur Seite, um für die Weihnachtszeit das jeweils passende Geschenk zu finden: Ob Colliers, Schmucksets, Ringe, Ohrringe, Hals- und Armketten in Silber, Gold, Brillanten oder Perlen – die Auswahl ist groß. Bei vielen Schmuckstücken sind individuelle Gravuren möglich. „Wer uns nicht während der regulären Geschäftszeiten besuchen kann, darf uns auch gerne Beratungsgespräche außerhalb unserer Geschäftszeiten mit uns vereinbaren“, nennt Miriam Bakoias einen weiteren Services ihres Geschäftes.

Schatzgrube für Kunstliebhaber

Überlingen (hk) Seit über 20 Jahren steht die Galerie Schumacher, Hochbildstraße 22a, für moderne Kunst, zeitgenössische Grafiken, Skulpturen und Objekte. Hier finden sich auch die passenden Rahmen, um ein Bild zu vervollständigen. Diese können in der angeschlossenen Werkstatt zugeschnitten oder ebenso wie Kunstwerke restauriert werden. Kunstbände, Erst- und Vorzugsausgaben, erlesene bibliophile Werke von Künstlern aus der ganzen Welt sowie Mappenwerke zum Stöbern und Sammeln sind hier ebenso zu entdecken. Heike Schumacher hat die Galerie Ende der 1990er-Jahre gegründet, um der Vielfältigkeit der Kunst Raum geben zu können. „Einen Raum, in dem Sie hochwertiger Kunst begegnen können“, wie die gelernte Schreinerin sagt. Außerdem liegt es ihr am Herzen, den Künstlern aus der Region eine Plattform zu bieten. Pro Jahr gibt es hier vier Kunstausstellungen mit dem Schwerpunkt auf zeitgenössisch-moderner Werke oder der klassischen Moderne aus. Noch bis Januar kommenden Jahres läuft die Winterausstellung „Beginning to see the light – Licht und Farbe in der Kunst heute“: Sechs Künstler zeigen ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Licht und Farbe.

Übrigens: Für das Bodensee Weihnachtsgewinnspiel stiftet Heike Schumacher zwei Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro.

Vaude kleidet warm ein

Markdorf (ala) Die Modemarke Vaude ist für seine Nachhaltigkeit und herausragende Qualität bekannt, sie bietet darüber hinaus beste Funktionalität und ist atmungsaktiv. „Wer Vaude-Produkte kauft, weiß, dass er sich auf eine super Qualität, nachhaltige Herstellung und Verarbeitung verlassen kann“, erklärt Geschäftsführer Alexander Kauderer. Gerade an kalten Tagen sei es wichtig, sich vor Nässe und Kälte zu schützen. Vaude verfüge über schöne und modische Styles, die zu 100 Prozent wasserdicht seien, so Kauderer. Hartgesottene Radfahrer rüsten sich derzeit mit Softshell Jacken und warme Radlerhosen ein. Beliebt seien auch die modischen Winterjacken und Parker. „Die Kinder kommen bei uns auch nicht zu kurz, auch hier haben wir eine schöne Auswahl an warmen Jacken, Hosen und Schuhen“, versichert Kauderer. Vaude will die Verwendung von Recycling-Materialien weiter forcieren. Deshalb hat sich das Unternehmen selbst die Anforderungen innerhalb des Vaude Green Shape auferlegt.

Dieses Label steht für ein umweltfreundliches, funktionelles Produkt aus nachhaltigen Materialien. Die Labels zur Sommer Kollektion 2022 wurden angehoben: ein Produkt muss mindestens 50 Prozent recycelten Gewichtsanteil aufweisen, um das Green Shape Label tragen zu können.

Alles für einen entspannten Wohlfühltag

Meersburg (hk) Ankommen und wohlfühlen heißt es in der Meersburg Therme, dem idealen Ort für einen perfekten Urlaubs- und Erholungstag – für die ganze Familie, und das mit einem faszinierenden Blick auf die Schweizer Alpen. Panoramaterrassen und das hauseigene Restaurant bilden den optimalen Spot für einen wunderschönen Wellnesstag. „Genießen Sie eine exklusive Wohlfühlwelt und die einzigartige Verbindung von Erholung und Genuss – mit direktem Zugang zum Bodensee“, heißt es hier. Jetzt in der kühleren Zeit bietet sich insbesondere die Saunawelt an, die sich unter anderem durch sieben Saunen, einem vielfältigen Massageangebot, stilvoll gestalteten Ruheräumen sowie erfrischenden Innen- und Außenpools auszeichnet. Für den Besuch der Anlage ist derzeit die Buchung eines Online-Tickets erforderlich. Mit diesem Ticket erhält jeder Gast den von ihm gebuchten Tarif im dazugehörigen Zeitfenster. Bei freien Kapazitäten können Tickets auch vor Ort erworben werden. Derzeit gilt die 2G-Regel, davon ausgenommen sind Kinder, die noch nicht eingeschult sind sowie Schüler bis einschließlich 17 Jahre. Übrigens: Für das Weihnachtsgewinnspiel stiftet die Meersburg Therme einen Gutschein im Wert von 200 Euro.

Garantierter Genuss auf hohem Niveau

Meersburg (hk) Seit dem Jahr 1210 betreibt das Staatsweingut Meersburg Weinbau in der Burgenstadt – und das mittlerweile in sieben Weinlagen auf insgesamt 63 Hektar Rebfläche. Jede Lage hat ihre eigene Geschichte. Die meisten sind sogar im Alleinbesitz des Gutes. Die Weine sind vielfach preisgekrönt. Als erstes Weingut in Baden wurde das Staatsweingut Meersburg im Juli 2012 mit dem Nachhaltigkeitssiegel FairChoice® zertifiziert. Seit 2016 ist es das erste klimaneutral arbeitende Weingut Baden-Württembergs. „Nachhaltigkeit war und ist uns sehr wichtig“, sagt Weingutsdirektor Jürgen Dietrich. „Sie können unsere Weine mit gutem Gewissen genießen.“ Darüber hinaus ist das Staatsweingut mit dem deutschen Weingutpreis 2014 zum kundenfreundlichsten Weingut Deutschlands gewählt worden – der Preis wird nur alle fünf Jahre vergeben. Der Weinverkauf ist unter den derzeitigen Corona-Verordnungen weiterhin geöffnet, auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Wer edle Tropfen zu den Festtagen verschenken will, kann gerne den Präsentversand des Staatsweingutes in Anspruch nehmen. Übrigens: Für das große Bodensee Weihnachtsgewinnspiel stiftet es eine Weinprobe für bis zu 30 Personen im Wert von 400 Euro.

Bilder kommen von Herzen

Markdorf (ala) Wer auf der Suche nach einer ganz besonderen Geschenkidee ist, der ist bei Foto und Parfümerie Strauch, Marktstraße 2, genau richtig. „In der Zeit mit wenig Kontakt sind Bilder eine schöne Verbindung“, rät Beatrice Strauch. Neueste Familienbilder, schöne Urlaubserinnerungen oder andere schöne Momente aus Vergangenheit oder Gegenwart eignen sich dazu, ein ganz besonders schönes Geschenk daraus zu machen. Dabei bietet das Fotofachgeschäft viele Möglichkeiten, um diese Bilder in das richtige Licht zu rücken: Wie etwa federleichte Hartschaumplatten zum Bedrucken oder liebevoll gestaltete Fotobücher oder Kalender. Diese und mehr können bei Foto Strauch selbst gestaltet werden. Wer Hilfestellung sucht, bekommt diese selbstverständlich vom Strauch-Team. Egal ob von Smartphone, USB-Stick, SD-Karte, Dias oder per WhatsApp und anderen Datenträgern, Foto Strauch kann nahezu alle Vorlagen verwenden und als Bilder ausdrucken lassen. Für weitere Geschenke-Tipps und Ideen steht das Team gerne bereit. DAs Unternehmen stiftet für das SÜDKURIER Weihnachtsgewinnspiel eine Videokamera Legria HF R 806 im Wert von über 250 Euro.

Männermoden Outlet im Proma

Markdorf (ala) Wolfram S Männermode bietet ab sofort einen Outlet-Store im Proma Einkaufszentrum in Markdorf an. Hier finden Männer edle, sportive Markenbekleidung, die ganzjährig zwischen 30 und 60 Prozent reduziert sind. „Wir bieten unseren Kunden das ganze Jahr über durchsortierte, hochqualitative Herrenmode an“, erklärt Geschäftsführer Nico Schneider. Das Outlet führt Top-Marken wie Karl Lagerfeld, Digel, Pierre Cardin, Lloyd, Brax, Alberto, Pure, Millestone und viele weitere Herrenmarken. Auf über 200 Quadratmetern bietet das Geschäft im Erdgeschoss eine Auswahl, die kaum Wünsche offen lässt, ob Hosen, Hemden, Pullover, Jacken, Gürtel, Schuhe und dies in allen Passformen, versichert der Geschäftsführer. „In dieser Jahreszeit bietet sich eine schöne Hemd und Pullover-Kombination an“, gibt Nico Schneider einen Geschenke-Tipp zur Weihnachtszeit ab. Neben der großen Auswahl verspricht der Geschäftsführer, dass er und sein Team selbstverständlich immer zur Seite stehen, wenn Beratung sowie Mode-Tipps gefragt sind.

Traktorfahrt durch die Rebberge

Hagnau (hk) „Top-Qualität im Weinan- und Weinausbau ist oberstes Ziel unserer starken Winzergemeinschaft“. Das sagt Vorstandsvorsitzender Karl Megerle über den Winzerverein Hagnau eG, der mit 140 Jahren ältesten badischen Winzergenossenschaft. Heutzutage erzeugen 52 Winzerfamilien auf etwa 177 Hektar Rebfläche insgesamt 1,6 Millionen Flaschen Wein im Jahr. Hauptanbausorten sind der Müller-Thurgau und der Blaue Spätburgunder. Der Erfolg der Hagnauer Winzer, die seit 1993 kontrollierten und umweltschonenden Weinbau betreiben, zeigt sich nicht zuletzt in zahlreichen Prämierungen: In diesem Jahr wurde der Winzerverein erneut mit dem Staatsehrenpreis des Landes Baden-Württemberg für besondere Weinqualität ausgezeichnet. Für das Weihnachtsgewinnspiel stiftet der Winzerverein eine Traktorfahrt durch die Rebberge für zehn Personen im Wert von 300 Euro. An schönen Aussichtspunkten werden drei Hagnauer Weine verkostet. Um die Vorfreude auf die Winzerexpressfahrt nicht zu hemmen, wird dem Gewinner vorab ein buntes Weinpaket mit klassischen Hagnauer Weinen zugeschickt.

Scharfe Geschenke bei Guldin

Markdorf (ala) Für die Weihnachtszeit hält Sylvia Ströer, Inhaberin von Haushaltswaren Guldin, viele schöne Geschenkideen parat. Einen besonderen Tipp hat sie für leidenschaftliche Köchinnen und Köche: „Unsere innovativen und hochwertigen Woll-Pfannen sind intelligente Küchenhelfer“, verspricht Ströer. Die Pfannen und Bräter verfügen über abnehmbare Stiele und seien selbst für das Brotbacken geeignet, erklärt die Fachfrau. Wenn es in der Küche mal so richtig scharf zugehen soll, da dürften die hochwertige Wüsthof-Messer nicht fehlen. Selbstverständlich ist das Haushaltswarengeschäft auch auf die Advents- und Weihnachtszeit vorbereitet, so sind nahezu alle Backutensilien von Ausstecherle bis zu Backformen erhältlich. Ebensowenig darf ein reichhaltiges Angebot an Dekorations-Artikel für die Weihnachtszeit nicht fehlen. Haushaltswaren Guldin stiftet für das große SÜDKURIER-Weihnachtsgewinnspiel ein Zassenhaus Schneidbrett mit Wüsthof Schneidmesser.