Bermatingen-Ahausen – Zurück in die Zukunft: Reisen ohne jegliche Beschränkungen ist wieder angesagt. Darüber freuen sich Christian und Matthias Wegis, die Geschäftsführer von Wegis Reisen, und ihr Team. „Wir sind bestens vorbereitet fürs neue Jahr“, sagen sie mit Blick auf den Katalog, der in Kürze erscheinen wird.

Darin sind über 100 Reiseziele aufgelistet und beschrieben. Es geht quer Beet von der klassischen Südtirol/Gardasee-Reise bis bin zum 17-tägigen Nordcup-Event.

Alle Kurztrips zu aufregenden Musicals und in sehenswerte Städte, die großen Rund- und die Erlebnisreisen sind online auf der Homepage buchbar. Hier kann man auch in aller Ruhe einen Platz im Bus auswählen. Wer online bucht, wird zusätzlich mit einem Rabatt von 10 Euro pro Person belohnt.

Seine besonderen Konditionen hat Wegis Reisen beibehalten: Auch für 2023 wird keine Anzahlung nötig sein. „Die Kunden können ganz flexibel und unkompliziert buchen und sie haben bis 30 Tage vor Reiseantritt kostenloses Rücktrittsrecht“, so Christian Wegis. So kann auch mal locker eine Reise umgebucht werden, falls ein Urlaubsziel plötzlich attraktiver erscheint.

Für eine weitere Besonderheit wird das Unternehmen ebenfalls sehr geschätzt. Bei Wegis und Partner Stork ist das komplette Ausflugs- und Besichtigungsprogramm bei allen Reisen und Ausflügen im Reisepreis inbegriffen, es gibt keine versteckten Zusatzkosten.

Die Busflotte ist modern ausgestattet und bietet großen Komfort. Die Kunden können sich darauf verlassen, dass die Busse weiterhin nach jeder Reise gereinigt und desinifizert werden, sodass sie mit einem sicheren Gefühl einsteigen können. Und noch etwa Positives: Nach bundeseinheitlicher Regelung müssen keine Masken mehr im Bus getragen werden, was vielen die Entscheidung, eine Reise zu buchen, erleichtert. „Darüber sind wir sehr froh, denn ohne Maske wird das Reisen viel angenehmer und unbeschwerter“, so Christian Wegis.

Neben den Busreisen betreibt das Unternehmen auch noch ein klassisches Reisebüro. Büroleiterin Jessica Schwarz berät die Kunden, die nicht online buchen und auf den Rabatt verzichten wollen, in allen persönlichen Fragen. „Auf diesen Service wollen wir und unsere Kunden nicht verzichten“, sieht Christian Wegis den Bedarf. Bei der Auswahl an Flug-, Schiff- und Erlebnisreisen gibt es hie und da einen Nachfragebedarf.

Die Öffnungszeiten für Kunden, die sich vor Ort beraten und buchen wollen, sind montags bis freitags von 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr. Vor Ort können auch Geschenkgutscheine ausgestellt werden. Vielleicht für einen Musicalbesuch in Stuttgart oder die Schlagernacht am 1. April in München. Nach coronabedingter Pause hat Wegis Reisen die Musicals wieder ins Programm aufgenommen.

Genauso beliebt wie die musikalischen Events sind die Senioren-Tagesfahrten, die sogenannte „Fahrt ins Blaue“. Hier werden wechselnde regionale Ziele angefahren. Im Preis von 39 Euro ist ein Essen inbegriffen. Die „Fahrt ins Blaue“ ist von A bis Z seniorengerecht ausgerichtet und führt die Senioren mit kurzer Fahrtzeit zu schönen Ausflugszielen vom Schwarzwald bis ins Allgäu.

Übrigens: Der Printkalatalog geht nach wie vor den Stammkunden um den Jahreswechsel per Post zu, so dass sie sich während der kalten Tage schon einmal Gedanken über den Frühjahrs- und Sommerurlaub machen können.

Sämtliche Reisen sind online auf der Homepage von Wegis-Reisen buchbar. Dafür gibt es bis 15. Januar 2023 pro Person einen Rabatt

von 10 Euro

http://www.wegis-reisen.de