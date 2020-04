Der Monat März steht für den Übergang vom Winter- zum Sommerhalbjahr, er leitet den Frühling ein. In diesem Jahr war der Monat geprägt von vielen Sonnenstunden und hohen Temperaturen. „Der März war einen Tick zu warm, wenn man ihn mit dem langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010 vergleicht“, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Genau gesagt: Er war 0,9 Grad Celsius wärmer als im langjährigen Mittel.

Jürgen Schmidt, Meteorologe bei Wetterkontor: „Der März war einen Tick zu warm.“ | Bild: Wetterkontor

Von den warmen Sonnentagen war in den ersten zehn Tagen des Monats noch nicht viel zu spüren. „Bis zum 10. März herrschte ausgesprochen wechselhaftes, oft nasses und kühles Wetter“, blickt Meteorologe Roland Roth von der Wetterwarte Süd zurück.

Mit den beiden Hochs Helge und Ingolf endete die Dominanz der Tiefdruckgebiete. „Es wurde von Tag zu Tag wärmer“, sagt Roth. Vom 15. bis 20. März habe das Thermometer bereits Temperaturen wie sonst im Mai angezeigt. Mit einer Höchsttemperatur von 20,4 Grad Celsius hat die Wetterstation Konstanz am 19. März den wärmsten Tag des Monats gemessen.

Der Frühling hat Einzug gehalten. Es blüht überall – hier in Langenargen. | Bild: Fabiane Wieland

Ab dem 21. März wurde es am Bodensee wieder kälter. „Selbst tagsüber war es trotz strahlenden Sonnenscheins und der Kraft der Märzsonne bei einstelligen Temperaturen empfindlich frisch, wobei der stark böige, garstige Ostwind das Kälteempfinden noch spürbar steigerte“, berichtet Meteorologe Roth.

180,8 Sonnenstunden in Konstanz gemessen

Wegen der Hochdruckgebiete gab es im März reichlich Sonne. An der Wetterstation Konstanz wurden 180,8 Sonnenstunden gemessen. An zehn Tagen war die Sonne mehr als zehn Stunden zu sehen.

„Wegen der häufig auftretenden Regenfälle zum Monatsbeginn wurde das Niederschlagssoll meist erreicht oder nur knapp verfehlt“, erklärt Roth. Die Niederschlagsmenge im März brachte es in Konstanz auf eine Summe von 39,6 Liter Regen pro Quadratmeter. Am meisten Regen fiel am 5. März mit 14,8 Liter pro Quadratmeter.

Roland Roth, Meteorologe bei der Wetterwarte Süd: „Das Niederschlagssoll wurde meist erreicht.“ | Bild: Wetterwarte Süd

Nun sei der Frühling nicht mehr auszuhalten, sagt Roth. „Auch, wenn man ihn nicht vor den Eisheiligen Mitte Mai loben sollte. Erst recht nicht in Zeiten des Klimawandels, der die Spätfrostgefahr trotz Erwärmung verschärft.“