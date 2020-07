Bodenseekreis vor 1 Stunde

Wasserbusse wie in Venedig? So will der Verein Heureka Lago im Personennahverkehr das Pendeln auf dem Bodensee erleichtern

Am 29. Juni wurde der Verein Heureka Lago in Friedrichshafen gegründet: Er will mittelfristig öffentlichen Personennahverkehr auf Schiffen mit Wasserstoff-Elektroantrieben auf dem Bodensee organisieren. Das könnte nach Ansicht der Akteure auch die chronisch verstopften Pendlerstrecken an Land entlasten.