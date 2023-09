Unterwegs nach Hause von der Arbeit, schnell mit dem Auto zum Einkaufen – und plötzlich tönt ein Martinshorn. Blick nach vorn und in den Rückspiegel, in die Außenspiegel: Ist Blaulicht zu sehen? Wo? Muss ich ausweichen? Wenn ja: wohin? Was tun die Autofahrer vor und hinter mir?

Überlingen/Uhldingen-Mühlhofen 35-jährige Autofahrerin behindert auf B31 Rettungswagen Das könnte Sie auch interessieren

In diesen wenigen Sekunden passiert eine ganze Menge. Eine 35-jährige Autofahrerin machte Anfang September einem Krankenwagen auf der B31 keinen Platz. Sie fuhr ganz normal weiter, woraufhin die Retter die Polizei verständigten – und die wiederum ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Frau einleitete. Vorfälle wie diese gibt es immer wieder. Das bestätigt Oliver Weißflog, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Oliver Weißflog ist Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. | Bild: Stefan Hilser | SK-Archiv

Er betont jedoch auch: „Mutwillige Behinderungen kommen eher selten vor und sind daher die Ausnahme.“ Deutlich häufiger entstehe der Eindruck, dass Verkehrsteilnehmer beim plötzlichen Auftauchen eines Rettungsfahrzeugs überfordert sind und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Wir geben mit Oliver Weißflog eine Übersicht über die Verhaltensregeln.

Was bedeuten Blaulicht und Martinshorn überhaupt?

Nur das Blaulicht in Kombination mit dem Martinshorn ordnet an, „freie Bahn“ zu schaffen, erklärt Polizeisprecher Weißflog. Blaulicht allein hat in erster Linie einen warnenden Charakter. Es kann laut Straßenverkehrsordnung „von den damit ausgerüsteten Fahrzeugen und nur zur Warnung an Unfall- oder sonstigen Einsatzstellen, bei Einsatzfahrten oder bei der Begleitung von Fahrzeugen oder von geschlossenen Verbänden“ verwendet werden.

Überlingen Patient stirbt, nachdem Rettungswagen auf dem Weg zum Krankenhaus einen Unfall hat Das könnte Sie auch interessieren

Bei reinem Blaulicht müssen Verkehrsteilnehmer also laut Gesetz keinen Platz schaffen. Dennoch rät Oliver Weißflog, dass es sich auch in solchen Fällen anbietet. „Das Blaulicht ist nicht ohne Grund an und in bestimmten Situationen muss aus taktischen Erwägungen mitunter auf das Horn verzichtet werden“, erklärt er. Beispielsweise, wenn die Streife auf dem Weg zu einem gemeldeten Einbruch ist, bei dem der Täter nicht vorab gewarnt werden soll.

Hat Blaulicht immer Vorfahrt?

„Ja, immer – ohne Ermessensspielraum“, betont der Polizeisprecher. Wer am Steuer eines Einsatzfahrzeugs sitzt, müsse aber beachten, dass es durch die Fahrweise nicht zu einer Gefährdung oder Schädigung anderer kommt.

Wann darf das Martinshorn überhaupt eingesetzt werden?

Das sagt die Straßenverkehrsordnung: „Blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn darf nur verwendet werden, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, flüchtige Personen zu verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu erhalten.“

Überlingen 58-jährige Pedelec-Fahrerin prallt mit Postauto zusammen und wird schwer verletzt Das könnte Sie auch interessieren

Wer darf Blaulicht einsetzen?

Grob umrissen: „Die Bundeswehr, die Bundespolizei, die Feuerwehr, der Katastrophenschutz, die Polizei und der Zolldienst […], soweit das zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dringend geboten ist“. Außerdem „Fahrzeuge des Rettungsdienstes […], wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden“.

Wie Oliver Weißflog erklärt, gibt es darüber hinaus noch weitere Konstellationen, beispielsweise Notfallmanager von Verkehrs- oder Versorgungsunternehmen. Er betont: „Grundsätzlich müssen Sondersignalanlagen nach Straßenverkehrszulassungsordnung auch bei den jeweiligen Fahrzeugen amtlich eingetragen sein und den einschlägigen Normen und Vorschriften entsprechen.“

Welche Regeln gelten, wenn man ein Martinshorn hört?

„Alle übrigen Verkehrsteilnehmer haben sofort freie Bahn zu schaffen.“ Dieser Satz in der Straßenverkehrsordnung gilt überall und für alle Verkehrsteilnehmer, erklärt Polizeisprecher Weißflog. Damit sind all jene gemeint, die sich im öffentlichen Raum bewegen, betont er. Also nicht nur Auto-, Lastwagen-, oder Motorradfahrer, sondern zum Beispiel auch Fußgänger, E-Scooter, Rollstuhlfahrer und Reiter.

Wer Blaulicht rechtzeitig erkennt, sollte auch rechtzeitig Platz machen und nicht warten bis das Rettungsfahrzeug direkt hinter einem ist. Sofern die Straße breit genug ist, reicht laut Oliver Weißflog oft ein „sanftes Abbremsen und ein Fahren an den Straßenrand“. Zusätzliche Sicherheit für Autofahrer und Rettungskräfte kann das Setzen eines Blinkers bringen (rechts oder Warnblinker).

Diese Verhaltensweise sollte nicht nur befolgt werden, wenn von hinten Blaulicht zu sehen oder ein Martinshorn zu hören ist. Auch, wenn ein Blaulichtfahrzeug auf der Gegenfahrbahn zu erkennen ist, müssen sich Verkehrsteilnehmer nach rechts orientieren. „Schließlich müssen drei Fahrzeuge aneinander vorbeipassen“, erklärt der Polizeisprecher.

Rettungsgasse Bei Stau auf der Autobahn gilt es, eine Rettungsgasse zu bilden. Das bedeutet: Die linke Spur nach links (in Richtung Mittelleitplanke), alle anderen Spuren nach rechts. Bei Stau auf der Landstraße rät Polizeisprecher Oliver Weißflog, sich am rechten Fahrbahnrand zu orientieren, um möglichst viel Platz zu schaffen. „Dies sofort bei Staubildung, nicht erst, wenn das Blaulicht im Rückspiegel auftaucht.“

Worauf in engen Straßen achten?

Wenn die Straße eng ist und nicht genug Zeit bleibt, bietet es sich an, nicht direkt anzuhalten, sondern bis zu einer günstigeren Stelle weiterzufahren – zum Beispiel an einen befestigten Randstreifen, an eine Einfahrt oder an einen Parkplatz. Weißflog betont: „Bitte nicht einfach stehenbleiben nach dem Motto ‚wer steht, hat recht‘, sondern zügig weiterfahren und den Engpass freimachen.“

Friedrichshafen Bremsversagen? 26-Jähriger prallt mit Auto gegen Mauer Das könnte Sie auch interessieren

Was gilt an einer Ampel?

Sofern das Rettungsfahrzeug nicht über die Gegenfahrbahn ausweichen kann, sollte man sich mit „größtmöglicher Vorsicht“ nach vorne in die Kreuzung hineintasten, um eine Durchfahrt zu ermöglichen. Wie der Polizeisprecher betont, gilt diese Regel auch, wenn die Ampel rot ist. Er erklärt: „Falls dort eine Rotlichtüberwachung installiert ist und auslöst, dürfte auch das Wegerechtsfahrzeug abgebildet sein, sodass es hier nicht zu einem Bußgeld kommt.“ Ist die Ampel grün ist und ein Blaulichtfahrzeug nähert sich von der anderen Richtung, sollte man sofort anhalten und den Kreuzungsbereich freihalten.

Wie sollte man sich am Kreisverkehr verhalten?

Prinzipiell gelten die gleichen Regeln wie an einer Ampelanlage. Oliver Weißflog rät jedoch: „Am besten gar nicht erst einfahren. Ansonsten so schnell wie möglich Platz schaffen.“

Droht eine Strafe, wenn man sich nicht an die Regeln hält?

Wer es unterlässt, „einem Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem blauem Blinklicht und Einsatzhorn sofort freie Bahn zu schaffen“, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 240 Euro rechnen. Hinzu kommen zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat. Wie Weißflog erklärt, spielt das in der Praxis jedoch bislang eine eher untergeordnete Rolle.

Denn: „In aller Regel haben die eingesetzten Kräfte während der Blaulichtfahrt keine Zeit, die verantwortlichen Fahrzeugführer festzustellen – und nur dann wäre eine Sanktionierung möglich.“ Zur Überwachung der Rettungsgassen haben die Fahrzeuge der Autobahnpolizei mittlerweile Kameras installiert, mit denen das möglich wird und auch bereits häufiger zur Anzeige gebracht wurde. „Aktuell ist in Prüfung, ob diese Systeme auch auf weitere Polizeidienststellen wie beispielsweise die Polizeireviere und somit in die Fläche ausgeweitet werden sollen.“